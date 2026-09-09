لـ3 أكتوبر | تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية التجمع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 25 متهما، في القضية 268 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة.



تفاصيل القضية

ويواجه المتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما وجه لبعض المتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.