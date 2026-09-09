عايز فلوس.. ضبط عاطل تعدى على والدته بالضرب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالضرب بالإسكندرية .







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها "الظاهرة بمقطع الفيديو" (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة ثان المنتزة) ، وبسؤالها أقرت بأنه بتاريخ 6 / الجارى قام نجلها بالتعدى عليها بالسب والضرب لطلبه مبالغ مالية منها ورفضها ذلك .



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.