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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يكشف تحذيرا إماراتيا لإسرائيل قبل 7 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حذر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع ونصف من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، من نوايا يحيى السنوار لتنفيذ عملية كبيرة من قبل حركة حماس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن ثلاثة مصادر أن بن زايد أجرى اتصالاً هاتفياً بنتنياهو استمر 45 دقيقة، أعرب خلاله عن خشيته من أن تؤدي العملية إلى إراقة الدم وزعزعة المنطقة برمتها والإضرار باتفاقيات أبراهام، وحث نتنياهو على "التعامل بجدية" مع التحذير.

وبحسب الصحيفة، قال نتنياهو إن "حماس تعتزم التحرك في الضفة الغربية"، وطمأن بن زايد إلى أن إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات، فيما لم يطلع جيش الاحتلال أو جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" بشأن التحذير، وفق التحقيق.

من جهته، نفى مكتب نتنياهو تلقي أي تحذير من دولة الإمارات قبل السابع من أكتوبر، مشيراً إلى إمكانية تبادل رسائل عبر قنوات استخبارية.

وأثارت المعلومات انتقادات من منافسي نتنياهو، إذ قال غادي أيزنكوت ونفتالي بينت ويئير لبيد إن نتنياهو تلقى تحذيرات متعددة قبل 7 أكتوبر، بينها تحذيرات من الإمارات ومصر، واتهموه بتجاهلها وتحميله مسؤولية الإخفاق.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى حركة حماس اتفاقيات أبراهام

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