«تاكسي شرم الشيخ» يدخل عصره الذكي.. منظومة جديدة لتنظيم النقل وحماية السائح وفتح فرص عمل

تستعد مدينة شرم الشيخ لبدء مرحلة جديدة في منظومة النقل الداخلي، مع اقتراب تشغيل منظومة التاكسي الذكي، التي تراهن عليها محافظة جنوب سيناء في تنظيم حركة سيارات التاكسي، وتحسين مستوى الخدمة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في التعامل مع الركاب، بما يتناسب مع مكانة المدينة كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.

وتأتي المنظومة الجديدة في إطار توجه أوسع لتحديث وسائل النقل بمدينة شرم الشيخ، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الرحلات، إلى جانب تشجيع تحديث سيارات التاكسي والتحول تدريجيًا إلى السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والأخضر.

التاكسي الذكي يقترب من شوارع شرم الشيخ

أعلن اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ أصبحت على وشك التشغيل، متوقعًا دخولها الخدمة خلال نحو شهر، عقب استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة.

وأكد المحافظ أن المنظومة تستهدف تنظيم حركة سيارات التاكسي، ورفع مستوى الخدمة، وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في التعامل مع الركاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح السائقين وحقوق المواطنين والزائرين.

ومن المقرر أن تعتمد المنظومة على استخدام التكنولوجيا في إدارة الرحلات، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين السائق والراكب، وتقليل الخلافات المتعلقة بالأجرة، وإتاحة آليات أكثر وضوحًا لمتابعة الرحلة والتعامل مع الشكاوى.

«علي جميع»: التاكسي الذكي أكثر تنظيمًا وأمانًا للسائح

ويرى علي جميع، أحد سائقي التاكسي بشرم الشيخ الدولي، أن منظومة التاكسي الذكي تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع النقل داخل المدينة، مؤكدًا أنها ستكون أكثر تنظيمًا وأمانًا بالنسبة للسائح.

وقال إن وجود منظومة ذكية لإدارة الرحلات يساهم في توفير قدر أكبر من الوضوح للراكب والسائق، خاصة فيما يتعلق بالتعريفة ومسار الرحلة، مشيرًا إلى أن السائح يحتاج إلى وسيلة نقل يشعر معها بالأمان ويعرف تكلفة رحلته بصورة واضحة.

وأضاف أن وجود تعريفة نقل عادلة يحقق مصلحة الطرفين، السائق والسائح، إذ يحصل السائق على مقابل مناسب لتكاليف التشغيل، وفي الوقت نفسه يعرف السائح قيمة الرحلة دون الدخول في مفاوضات أو خلافات حول الأجرة.

«خالد عبده»: المنظومة الأفضل للجميع

من جانبه، أكد خالد عبده، سائق تاكسي بشرم الشيخ الدولي، أن منظومة التاكسي الذكي تمثل «الأفضل للجميع»، سواء للسائق أو الراكب أو السائح.

وأوضح أن التحول إلى المنظومة الجديدة من شأنه أن يضع قواعد أكثر وضوحًا للعمل، ويمنح السائق فرصة للعمل في إطار منظم، بينما يحصل الراكب على خدمة أكثر انتظامًا ووضوحًا.

وأشار إلى أن نجاح التجربة يتطلب تدريب السائقين بصورة جيدة قبل التشغيل، وتعريفهم بكافة تفاصيل استخدام التطبيق وآليات استقبال الرحلات والتعامل مع النظام الجديد.

«فوزي إسماعيل»: نعمل داخل منظومة تليق بشرم الشيخ

وأكد فوزي إسماعيل، سائق تاكسي بشرم الشيخ الدولي، أن السائقين يتطلعون إلى العمل داخل منظومة راقية ومنظمة تليق بمدينة شرم الشيخ ومكانتها السياحية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة التاكسي لا يعود بالنفع على السائح فقط، وإنما ينعكس أيضًا على السائق، من خلال تنظيم العمل ووضع قواعد واضحة للتعامل مع الركاب والرحلات.

وأضاف أن السائق عندما يعمل داخل منظومة مستقرة ومنظمة يشعر بمزيد من الأمان والاستقرار، ويصبح قادرًا على تقديم خدمة أفضل للركاب، مؤكدًا أهمية التعاون بين السائقين والمحافظة والجهات المعنية لإنجاح التجربة.

تدريب السائقين قبل التشغيل

ووجّه محافظ جنوب سيناء بسرعة البدء في تدريب وتأهيل سائقي «تاكسي شرم» على استخدام المنظومة الذكية الجديدة، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التطبيق قبل بدء التشغيل الفعلي.

ومن المقرر أن يتضمن التدريب إجراءات التسجيل وتفعيل الحسابات، واستقبال الرحلات وتنفيذها، والتعامل مع المحفظة الرقمية، إلى جانب التعريف بمعايير الأمان الرقمي ووسائل التواصل مع مركز الدعم الفني.

ويعد تدريب السائقين أحد العوامل الرئيسية لنجاح المنظومة، إذ إن التحول الرقمي لا يعتمد فقط على التطبيق الإلكتروني، وإنما يحتاج إلى سائق قادر على استخدام التكنولوجيا والتعامل مع الركاب بطريقة مهنية.

«رخصتان فقط».. تنظيم الحيازة وفتح فرص عمل

ولا تقتصر خطة التطوير على الجانب التكنولوجي، إذ تتجه المحافظة إلى تنظيم حيازة رخص سيارات التاكسي، بعدما أشار المحافظ إلى وجود تركز لعدد كبير من الرخص لدى بعض الأفراد.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تقنين الحيازة بحيث لا يسمح للشخص الواحد بحيازة أكثر من رخصتين، مؤكدًا أن الرخص التي ستصبح متاحة نتيجة تطبيق هذا التنظيم لن تُلغى، وإنما سيتم توجيهها لإتاحة فرص عمل جديدة للراغبين في العمل بمجال التاكسي.

وتستهدف الخطوة الحد من تركز الرخص، وتحقيق قدر أكبر من العدالة وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال أمام عناصر جديدة لدخول سوق العمل.

تعريفة عادلة.. نقطة التقاء السائق والسائح

تبقى تعريفة الركوب واحدة من أهم الملفات التي ستحدد مدى نجاح التجربة، وهو ما أكد عليه السائقون المشاركون في الحوار، إلى جانب تأكيد المحافظة أهمية الوصول إلى سعر عادل ومتوازن.

وأكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع سائقي التاكسي وإدارة المواقف وإدارة المرور للوصول إلى تعريفة تراعي تكاليف التشغيل والظروف الاقتصادية للسائق، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين والزائرين.

ويعد إعلان التعريفة بصورة واضحة أحد أهم عناصر نجاح التاكسي الذكي، لأنه يقلل مساحة الخلاف بين السائق والراكب، ويمنح السائح معرفة مسبقة بتكلفة انتقاله.

السائح.. المستفيد الأكبر من التحول

في مدينة سياحية مثل شرم الشيخ، لا تمثل سيارة التاكسي مجرد وسيلة انتقال، وإنما تعد جزءًا من تجربة السائح وانطباعه عن المدينة.

فالسائح، خاصة القادم للمرة الأولى، يبحث عن وسيلة نقل آمنة وسهلة وواضحة السعر، ولا يرغب في الدخول في مفاوضات أو خلافات حول تكلفة الرحلة.

ومن هنا، يمكن للتاكسي الذكي أن يقدم تجربة أكثر راحة، من خلال تنظيم طلب السيارة، وتحديد الرحلة، وإظهار التكلفة وفق النظام المعتمد، وتوفير وسائل للتواصل والدعم في حالة وجود مشكلة.

تمويل ميسر لتحديث السيارات

وفي إطار تطوير أسطول التاكسي، أعلن محافظ جنوب سيناء فتح الباب أمام تحديث السيارات وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو النقل الأخضر.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع أحد البنوك على توفير قروض ميسرة للراغبين من سائقي التاكسي في تحديث سياراتهم أو التحول إلى السيارات الكهربائية، بفائدة لا تتجاوز 5%، وفق ما أعلنته المحافظة.

ومن شأن هذه الخطوة مساعدة السائقين على تجديد سياراتهم ورفع مستوى الخدمة، خاصة أن السيارة تمثل الواجهة الأولى للمنظومة أمام السائح.

«زي موحد» وصورة حضارية جديدة

وتشمل خطة التطوير أيضًا طرح زي موحد مناسب لسائقي التاكسي، مع إتاحته بنظام التقسيط، بما يعزز المظهر الحضاري للسائقين ويعكس الصورة التي تليق بمدينة شرم الشيخ.

فالخدمة السياحية لا تتوقف عند السيارة والتعريفة، وإنما تشمل أيضًا مظهر السائق، ونظافة السيارة، وطريقة التعامل، والالتزام بقواعد العمل.

اختبار حقيقي في الشارع

ومع اقتراب التشغيل، تدخل منظومة التاكسي الذكي مرحلة الاختبار الحقيقي؛ فنجاحها لن يقاس فقط بتشغيل التطبيق، وإنما بقدرتها على تقديم خدمة مستقرة وسريعة وعادلة.

ويظل التحدي الأساسي هو تحقيق المعادلة الصعبة: سائق يحصل على دخل عادل، وسائح يشعر بالأمان والراحة، وراكب يعرف تكلفة رحلته بوضوح، ومدينة تظهر أمام زوارها بصورة تليق بمكانتها السياحية.

وبين التكنولوجيا وتنظيم الرخص وتدريب السائقين وتحديث السيارات، تراهن شرم الشيخ على أن يصبح التاكسي الذكي أكثر من مجرد تطبيق لطلب سيارة؛ بل منظومة متكاملة تعيد تنظيم النقل داخل المدينة، وتحول الرحلة من تجربة تعتمد على التفاوض والاجتهاد الفردي إلى خدمة أكثر تنظيمًا وشفافية.

وفي النهاية، يبقى نجاح التجربة مرتبطًا بقدرتها على كسب ثقة أطرافها الثلاثة: السائق، والراكب، والسائح؛ فإذا تحقق هذا التوازن، يمكن أن يصبح «تاكسي شرم الشيخ» نموذجًا للنقل السياحي الذكي الذي يجمع بين التكنولوجيا وجودة الخدمة والصورة الحضارية للمدينة.