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سي إن إن: واشنطن لا تزال تخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية العميقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سي إن إن: واشنطن لا تزال تخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية العميقة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

تواصل الإدارة الأمريكية جهودها لوضع وتحديث خطط عسكرية شاملة تستهدف شن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، بحسب شبكة "سي إن إن" ، نقلا عن مصادر مطلعة.

و أفادت "سي إن إن" في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطط تركز على استهداف المرافق النووية الإيرانية التي تم تشييدها هندسيا لتكون بمثابة حصون منيعة وملاجئ آمنة.
 

ووفقا للمعلومات الاستخباراتية، فإن آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم موجودة في شبكة أنفاق أسفل جبل بيكاكس.


ونقل التقرير عن خبراء ومحللين عسكريين تأكيدهم أن هذه المنشآت صممت خصيصا لحماية أجهزة الطرد المركزي ومكونات البرنامج النووي الإيراني من أي ضربات جوية أو اختراقات صاروخية تقليدية، مما يجعل استهدافها تحديا عسكريا معقدا يتطلب خططا دقيقة ومتطورة.

يذكر أن مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد أفادت في يوليو من السنة الحالية، بأن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بمحاولات إيران نقل تقنياتها النووية إلى أعماق الأرض. 

الإدارة الأمريكية خطط عسكرية المنشآت النووية الإيرانية اختراقات صاروخية تقليدية

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