صالحة عبد الفضيل بعد تكريمها من وزير التعليم: سعدت بالتكريم ومستمرة في عملي داخل المدرسة

أكدت صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها في محافظة القليوبية، استمرارها في أداء مهام عملها داخل المدرسة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تكريمها خلال لقائها بالدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم.



وقالت صالحة عبد الفضيل، في أول تعليق لها عقب التكريم: «أنا في مكاني زي ما أنا داخل المدرسة خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة أن تكريمها يمثل تقديرًا للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها، ودافعًا لمواصلة العطاء لخدمة الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية.

وجاء تكريم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير خلال اللقاء الذي جمعها بوزير التربية والتعليم، بحضور نادر علي، مدير مدرسة برقطا، حيث جرى توجيه الشكر والتقدير لهما، تقديرا لجهودهما ودورهما في دعم العملية التعليمية.

وأعربت صالحة عبد الفضيل عن تقديرها لهذا التكريم، مؤكدة حرصها على مواصلة أداء دورها داخل المدرسة، والعمل من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب، وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.