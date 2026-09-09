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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع بحار على ناقلة منتجات نفطية قبالة دبي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قالت شركة بينينسولا اليوم الأربعاء إن بحارا قُتل في ​واقعة شملت ناقلة المنتجات النفطية (هيركوليس ستار) ‌التي ترفع علم جبل طارق، أثناء رسوها قبالة دبي، بحسب رويترز.

وقالت بينينسولا مستأجرة السفينة في بيان "ببالغ الحزن ​والأسى، نؤكد وقوع حالة وفاة واحدة"، ​دون تقديم تفاصيل عن سبب الوفاة.

وتابعت "بالإضافة إلى ⁠ذلك، لا يزال أحد أفراد الطاقم مفقودا، ويعمل فريق متخصص على تحديد موقعه. وتم التأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم الآخرين".

وتشير تقييمات أولية من مصادر أمن بحري إلى أن من المحتمل أن تكون السفينة تعرضت للاستهداف بطائرة مسيرة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، المرتبطة ‌بالبحرية ⁠البريطانية، بشكل منفصل إنها تلقت بلاغا عن سفينة تميل على أحد جانبيها على بُعد 24 ميلا بحريا قبالة ميناء راشد في الإمارات أثناء رسوها، "ما ⁠قد يشير إلى تسرب مياه إليها عقب هجوم بمقذوف مجهول".

وقالت مصادر بمجال الأمن البحري، استنادا إلى تقييماتها، ⁠إن الموقع كان قريبا من الناقلة (هيركوليس ستار)، بحسب رويترز.

وقال مسؤولان في الموانئ العراقية إن ناقلة تحمل ⁠نحو مليوني برميل من زيت الوقود العراقي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية العراقية اليوم الأربعاء.

ناقلة المنتجات النفطية شركة بينينسولا بحارا السفينة الموانئ العراقية

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