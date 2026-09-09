قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية
الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة هش.. وأكثر من 1200 شهيد منذ بدايته
استقالة علي جابر من منصبه في مجموعة MBC.. ويواصل تعاونه مستشارا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محمد بن زايد يصل ألمانيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين

محمد بن زايد
محمد بن زايد
القسم الخارجي

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ألمانيا في «زيارة دولة» تستهدف دفع العلاقات الإماراتية الألمانية إلى مستويات أكثر عمقًا، في ظل تنامي التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتكنولوجية. وتأتي الزيارة، التي بدأت في 9 سبتمبر 2026، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين أبوظبي وبرلين. 

ومن المقرر أن يجري رئيس الإمارات مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، تتناول مختلف أوجه التعاون المشترك وسبل تطويره، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب وكالة وام الإماراتية.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة على المستوى الاقتصادي، في ظل توجه البلدين إلى توسيع التعاون في قطاعات الاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

 ووفقًا لرويترز، تستعد الإمارات وألمانيا لإبرام اتفاقات بمليارات الدولارات تشمل الاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة، بما يعكس رغبة الجانبين في الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية. 

وتشير بيانات نقلتها «سكاي نيوز عربية» إلى أن حجم التجارة الثنائية تجاوز 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع وجود نحو ألفي شركة ألمانية في السوق الإماراتية، وهو ما يعكس تشابك المصالح الاقتصادية بين البلدين. كما يمثل الاستثمار الإماراتي في الصناعة الألمانية أحد أبرز أوجه هذا التعاون، ومن بينها استحواذ شركة «XRG» الإماراتية على «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. 

وأكد سفير الإمارات لدى ألمانيا، أحمد العطار، أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الإماراتية الألمانية الممتدة منذ عام 1972 شهدت توسعًا متواصلًا، فيما شكّل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 محطة بارزة في تطورها. 

وبذلك، تبدو زيارة محمد بن زايد إلى ألمانيا أبعد من كونها زيارة دبلوماسية، إذ تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية تستهدف تعزيز المصالح المشتركة وتوسيع التعاون في قطاعات المستقبل.

بن زايد الإمارات رئيس الامارات المانيا ميرتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

وحدة للرعاية النهارية للمرضى المسنين

الصحة: 14% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر يعيشون مع اضطراب نفسي

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

شهادة لبيئة العمل في مصر.. "العمال" يحتفي بنتائج تقرير منظمة العمل الدولية

البابا تواضروس والأنبا مرقس

البابا تواضروس الثاني يلتقي الأنبا مرقس بالمقر البابوي بالعباسية

بالصور

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد