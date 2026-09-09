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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرتس يؤجل مكالمة مع ترامب بعد إشادته بصعود اليمين المتطرف في ألمانيا

ميرتس
ميرتس
الخارجي


أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترًا جديدًا مع الحكومة الألمانية، بعدما أشاد بالنتائج التي حققها حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، وهو ما تزامن مع إعلان برلين تأجيل مكالمة هاتفية كانت مقررة بين ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وكان من المقرر أن يجري ميرتس وترامب اتصالًا هاتفيًا الأربعاء، لبحث عدد من الملفات، بينها إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أعلن تأجيل الاتصال إلى موعد لم يُحدد بعد. ولم تقدم الحكومة الألمانية سببًا رسميًا مباشرًا للتأجيل، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض التدخل الخارجي في السياسة الداخلية الألمانية. 


وجاء التطور بعد إشادة ترامب علنًا بالنتيجة الانتخابية لحزب البديل، الذي حقق نحو 43.8% من الأصوات في ساكسونيا-أنهالت، متقدمًا بفارق كبير على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه ميرتس، والذي حصل على نحو 17.2%.

 ووصف ترامب النتيجة بأنها انتصار كبير، وربط صعود الحزب بالسياسات الألمانية المتعلقة بالهجرة، مؤكدًا أن الحزب «في صعود».

وفي المقابل، صعّد ميرتس لهجته ضد حزب البديل، مؤكدًا أمام البرلمان الألماني رفضه لسياسات الحزب بشأن الهجرة وما يسمى بـ«إعادة الترحيل». ووصف المستشار الألماني هذه السياسات بأنها قد ترقى إلى ما يشبه التطهير العرقي على أساس الأصل ولون البشرة، بينما يرفض الحزب الاتهامات الموجهة إليه ويعتبرها تشويهًا لمواقفه.


وتعكس الأزمة المتصاعدة خلافًا أوسع بين برلين وواشنطن بشأن الهجرة وصعود اليمين المتطرف، في وقت حقق فيه حزب البديل تقدمًا انتخابيًا تاريخيًا يفرض ضغوطًا متزايدة على حكومة ميرتس، ويعيد طرح مستقبل المشهد السياسي الألماني على الساحة الأوروبية. 

ميرتس المستشار الألماني المانيا ترامب اليمين

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