الجامعة العربية تطلق مبادرات لتعزيز العمل التطوعي وتدعو لإعداد تقرير عربي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، يومي 7 و8 سبتمبر 2026 بالقاهرة، حدثا عربيا رفيع المستوى حول “تنفيذ استراتيجية القمة العربية لتعزيز العمل التطوعي”.

وجاء الحدث رفيع المستوى في إطار جهود جامعة الدول العربية لتعزيز العمل التطوعي، وبالتزامن مع الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لعام 2026، تحت عنوان "قياس العمل التطوعي وإبراز قيمته"، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأقيم الحدث برعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية، وممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والاتحاد العربي للعمل التطوعي، واتحاد الغرف العربية ممثلا عن القطاع الخاص، إلى جانب عدد من المؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي.

تعزيز العمل التطوعي

وأكد المشاركون أهمية استراتيجية القمة العربية لتعزيز العمل التطوعي باعتبارها مسارا لدعم وتطوير العمل التطوعي في المنطقة، في ظل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها الدول العربية، وما تفرضه من تحديات تتطلب تعزيز المشاركة المجتمعية والتنسيق بين مختلف الأطراف.

ومثل الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لعام 2026 فرصة مهمة للاطلاع على الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بما يسهم في نقل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، لاسيما أن توصيات التقرير تتسق مع التوجهات العامة لاستراتيجية القمة العربية لتعزيز العمل التطوعي.

وخلص الحدث إلى عدد من التوصيات المهمة التي ركزت على تعزيز العمل التطوعي في المنطقة العربية، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للدول الأعضاء لتوطين استراتيجية القمة العربية ضمن سياساتها وخططها الوطنية في مجال العمل التطوعي.

كما أكدت التوصيات أهمية الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتعزيز دور المتطوعين والمؤسسات العاملة في هذا المجال، فضلا عن الدور المحوري لمؤسسات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأعضاء.

وطالب المشاركون مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبرنامج الأمم المتحدة والشركاء، بإعداد تقرير عربي يرصد حالة وواقع التطوع في المنطقة العربية، في إطار تنفيذ استراتيجية القمة العربية، بما يسهم في وضع رؤى مشتركة لمواجهة التطورات، وتعزيز التحرك المنسق بين مختلف الأطراف للتعامل مع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.