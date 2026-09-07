وزير الخارجية العراقي وأمين عام الجامعة العربية يفتتحان المبنى العراقي بالقاهرة

افتتح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الاثنين، المبنى العراقي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب المشاركين في أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن افتتاح المبنى يأتي تتويجًا لمبادرة العراق ودعمه المتواصل لمنظومة العمل العربي المشترك.

وأوضحت الوزارة أن العراق قدم، خلال انعقاد القمة العربية في بغداد عام 2012، تبرعًا للمساهمة في إنشاء المبنى الجديد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في إطار دعمه لدور الجامعة ومؤسساتها وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

وأشارت إلى أن مجلس جامعة الدول العربية اعتمد تسمية المبنى رسميًا بـ«المبنى العراقي»، تقديرًا للمساهمة العراقية، وبما يعكس دور العراق في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

ويضم المبنى مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من قاعات الاجتماعات والمكاتب والمرافق الإدارية المخصصة لدعم أعمال الأمانة العامة وتطوير بنيتها المؤسسية.