انطلاق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ويترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وفد تونس، فيما تتضمن أعمال الدورة مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعيات الهجمات الإيرانية على عدد من دول الخليج وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتماع مجلس الجامعة العربية



وتتناول المناقشات مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، في ضوء استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب بحث الجهود العربية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين.

كما يبحث وزراء الخارجية العرب التطورات المرتبطة بالتصعيد الإقليمي والهجمات الإيرانية على دول الخليج، وما تفرضه من تداعيات على منظومة الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، فضلا عن سبل تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتلاحقة.

وتأتي أعمال الدورة الوزارية عقب اجتماعات تحضيرية عقدها المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية بالقاهرة، جرى خلالها بحث مشروعات القرارات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدا لعرضها على وزراء الخارجية واعتماد المواقف العربية بشأنها.

وتستضيف القاهرة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية باعتبارها مقر الأمانة العامة للجامعة، فيما تتولى تونس رئاسة الدورة الحالية للمجلس على المستوى الوزاري خلفا لمملكة البحرين.



