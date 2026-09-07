جاكرتا : 170 ألف عالق في مطارات إندونيسيا بعد ثوران بركان "أناك كراكتاو"

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية ، اليوم /الاثنين/ أن نحو 170 ألف شخص تأثروا بإلغاء الرحلات، بعد إغلاق 8 مطارات، بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا، بسبب انتشار الرماد الناجم عن ثوران بركان "أناك كراكاتاو".

وقال وزير النقل الإندونيسي دودي بورواجاندي :" إنه لا يمكن تحديد موعد انتهاء الاضطرابات بسبب تغير الظروف الجوية"، موضحاً أن المطارات السبعة الأخرى ستبقى مغلقة حتى صباح اليوم".

من جانبهم، أكد مشغلو مطار جاكرتا الرئيسي استمرار إغلاقه حتى السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي. كما أعلنت شركة "إير ناف إندونيسيا"، المزود الحكومي لخدمات الملاحة الجوية، أن الإغلاق المؤقت للمطارات المتأثرة إجراء احترازي لضمان سلامة الطيران بعد ثوران بركان أناك كراكاتاو.

يذكر أن الرماد البركاني غطى جاكرتا وعددا من المناطق المحيطة بها منذ بدء ثوران البركان، ما دفع السلطات إلى إغلاق المطارات لأسباب تتعلق بسلامة الطيران.

ويقع بركان "أناك كراكاتوا" في منتصف المسافة بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ضمن الأرخبيل الإندونيسي الواقع على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا متكررًا للزلازل والثورات البركانية.