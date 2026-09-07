قبل الدراسة.. طرق لزيادة تركيز ومناعة طفلك

مع اقتراب بداية الدراسة، تسأل أمهات كثيرات عن أفضل الطرق التي تساعد أطفالهن على زيادة التركيز وتقوية المناعة، خاصة بعد فترة الإجازة والسهر وعدم انتظام مواعيد النوم.

لكن الحقيقة أن مفيش أكلة أو برشامة هتعمل كل ده لوحدها، والأهم هو تنظيم نمط حياة الطفل بالكامل.

أول خطوة.. ظبطي نومه

بعد أسابيع من السهر، من الطبيعي أن يحتاج الطفل إلى فترة للعودة إلى مواعيد النوم والاستيقاظ المناسبة للدراسة. قلة النوم ممكن تؤثر على الانتباه والتركيز والأداء خلال اليوم، لذلك حاولي تدريجيًا تقديم موعد النوم قبل بدء الدراسة.

الحركة مهمة للتركيز

الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات وقلة النشاط البدني مش أفضل حاجة لطفل داخل على سنة دراسية جديدة. شجعيه على ممارسة رياضة يحبها، أو حتى المشي واللعب والحركة يوميًا.

والأكل له دور.. لكن من غير مبالغة

احرصي خلال الأسبوع على تقديم مصادر متنوعة للبروتين والدهون الصحية والخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة.

ومن الاختيارات المفيدة الأسماك الدهنية مثل السردين والماكريل، ويمكن إدخالها ضمن الوجبات بشكل منتظم، مع التنويع في مصادر البروتين الأخرى مثل البيض والدجاج والبقوليات.

أما بالنسبة للانش بوكس، فيمكن تقديم التمر مع السمسم المطحون أو بذور الكتان أو بذور اليقطين بكميات مناسبة لعمر الطفل، باعتبارها أطعمة تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والزنك والدهون غير المشبعة.

الوصفة دي مش علاج سحري لزيادة التركيز، ومفيش طعام واحد يضمن تقوية المناعة أو تحسين الذاكرة بمفرده.

وابعدي قدر الإمكان عن الأكل فائق التصنيع

حاولي تقليل الحلويات والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة واللحوم المصنعة، واستبدالها بأطعمة أكثر تنوعًا وأقل تصنيعًا.

وأخيرًا.. متهمليش أي أعراض مستمرة

لو الطفل عنده ضعف في التركيز أو إرهاق أو مشاكل في النمو أو الشهية، فالأفضل عدم إعطائه فيتامينات أو مكملات من نفسك. الطبيب هو اللي يحدد إذا كان الطفل يحتاج تحاليل، وما إذا كان هناك نقص فعلي في الحديد أو فيتامين د أو غيرهما.

قبل ما تدوري على مكمل للتركيز والمناعة، ابدئي بالأساسيات: نوم منتظم + حركة يومية + أكل متوازن + تقليل السكريات والأطعمة فائقة التصنيع + تقليل التوتر والشاشات.