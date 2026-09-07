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لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس

القدس المحتلة
القدس المحتلة
الديب أبوعلي

عقدت اللجنة الوزارية العربية، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتحرك العربي والدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات والعمليات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

استمرار الانتهاكات والعمليات

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة التحركات العربية الرامية إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وتضم اللجنة في عضويتها تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب، إلى جانب العراق بصفته رئيس القمة العربية، والبحرين بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، والصومال بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وينعقد الاجتماع قبيل بدء أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي تبحث عددًا من الملفات السياسية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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