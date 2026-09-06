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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: خطة التهجير على أجندة اليمين منذ تأسيس إسرائيل

الدكتور عوض سليمية
الدكتور عوض سليمية
محمود زيدان

قال الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن خطط التهجير موجودة على أجندة اليمين منذ تأسيس  إسرائيل، وزادت خلال الفترة الأخيرة، حيث جاء إيتمار بن جفير وسموتريتش وباقي اليمين المتطرف، بعد أن كانوا على هامش المشهد السياسي، وأصبحوا في مركز صنع القرار بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه العبارات تتردد، وعندما أعلن ترامب خطته لوقف العدوان على قطاع غزة، تحدث علنًا عن "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأوضح أن "كوشنر طرح هيكلًا مفصلًا لرؤيته لغزة مستقبلًا: كيف ستكون قطاع غزة؟ ورأينا الخرائط بشكل واضح، وتحدث فيها عن كيفية إعادة ترتيب السكن، وملاعب الجولف، والموانئ، وغير ذلك".

التهجير أجندة اليمين إسرائيل عوض سليمية مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

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