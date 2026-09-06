قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدم بالجيش الإسرائيلي وزار إيران.. اعتقال مؤرخ روسي بتهمة التجسس لصالح طهران
رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
الجزائر تودع الطفل أيوب.. تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد انتشاله من بئر
الكويت .. حبس 3 نواب بتهمة الإساءة للذات الأميرية وللقضاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إذا لم تصل العصر إلى قبل أذان المغرب بدقائق .. تحذير من الإفتاء لـ 6 أسباب

إذا لم تصل العصر
إذا لم تصل العصر

لعل من الأهمية أن تعرف الحكم والعقوبة إذا لم تصل العصر إلى قبل أذان المغرب بدقائق ، خاصة وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي خصها الله سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل والثواب لذا لا ينبغي الاستهانة بها بأي حال من الأحوال، من هنا عليك الانتباه جيدًا إذا لم تصل العصر إلى قبل أذان المغرب بدقائق.

إذا لم تصل العصر إلى قبل أذان المغرب بدقائق

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن من يؤخر صلاة العصر إلى ما قبل المغرب يخالف السُنة ، منوهًا بأن ذلك من الأعمال المنكرة المخالفة لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي يأثم فاعلها.

وتابع:  لذا فإن على من قام بذلك لغير سبب أو علة شرعية المبادرة في طلب المغفرة والعفو من الله تعالى، مع المداومة على أداء صلاة العصر في وقتها بعد ذلك، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».

وأوضح في مسألة من يؤخر صلاة العصر إلى ما قبل المغرب، أنه إذا أذن المغرب فيكون عليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

ويستحب تعجيل صلاة العصر اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس حيةٌ فيذهب الذاهب إلى العوالي فَيأْتِيهم والشمس مرتفعةٌ».

تأخير صلاة العصر

فقد ورد فيها أنه يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي على من فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر.

وإذا كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها.
 

إذا لم تصل العصر إلى قبل أذان المغرب بدقائق إذا لم تصل العصر إلى قبل أذان المغرب إذا لم تصل العصر صلاة العصر من يؤخر صلاة العصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

ترشيحاتنا

زد

تشكيل زد لمواجهة تيليكوم الجيبوتي في الكونفدرالية

لامين يمال

بعمر 19 عامًا فقط.. لامين يامال يصل إلى المساهمة رقم 99 في مسيرته مع برشلونة

امينه

أمينة عرفي تفوز ببطولة لندن كلاسيك للأسكواش

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد