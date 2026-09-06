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من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض

الدواجن
الدواجن
محمد البدوي

تشهد صناعة الدواجن خلال الفترة الحالية حالة من التباين في حركة الأسعار، وسط ضغوط متزايدة على المربين نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج من جانب، وتراجع أسعار بعض المنتجات، وعلى رأسها البيض، من جانب آخر. 

الدواجن

تسجيل خسائر في بيع الدواجن

وبينما يبحث المستهلك عن أسعار مناسبة، يواجه المنتجون تحديات تهدد استمرار بعضهم في النشاط، في ظل تسجيل خسائر في بيع الدواجن. 

أسعار الدواجن والبيض

وفي هذا السياق، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن والبيض من المزرعة، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن يبلغ 65 جنيهًا، بينما يصل سعر طبق البيض إلى 60 جنيهًا، محذرًا من تداعيات استمرار الخسائر على المربين والإنتاج المحلي.

كيلو الفراخ بـ65 جنيهًا وطبق البيض بـ60 جنيهًا من المزرعة

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا محدودًا خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار البيض تراجعًا كبيرًا، الأمر الذي تسبب في زيادة الضغوط الواقعة على المربين.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سعر كيلو الدواجن من المزرعة يبلغ حاليًا 65 جنيهًا، بينما يخرج طبق البيض من المزرعة بسعر 60 جنيهًا.

خسائر تصل إلى 10 جنيهات في كيلو الدواجن

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن المربين يواجهون خسائر في قطاع الدواجن، موضحًا أن الخسارة في الكيلو تصل إلى نحو 10 جنيهات، وهو ما يعني وصول الخسارة إلى حوالي 20 جنيهًا في الفرخة الواحدة.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف أن استمرار هذه الخسائر دفع عددًا من المربين إلى الخروج من السوق خلال الفترة الماضية، محذرًا من أن تراجع أعداد المنتجين قد ينعكس على استقرار الإنتاج خلال الفترات المقبلة.

فائض إنتاج يحتاج إلى التخزين

وكشف الزيني عن وجود فائض في الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع هذا الفائض من خلال التغليف والحفظ والتخزين، ثم إعادة طرحه في الأسواق خلال الفترات التي تشهد نقصًا في المعروض.

أسعار الدواجن في مصر

وأوضح أن هناك اتفاقًا بين وزارتي التموين والزراعة للعمل على الحفاظ على الفائض من الإنتاج، وإتاحته في أوقات العجز، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق.

التوسع في الدواجن المبردة والمجمدة

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية التوسع في استهلاك الدواجن المبردة والمجمدة، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تساعد في استيعاب فائض الإنتاج وتقليل الخسائر التي يتحملها المربون.

وأكد أن التعامل مع الفائض بصورة منظمة، من خلال الحفظ والتخزين وإعادة الطرح عند الحاجة، يسهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق، بدلاً من تعرض المنتجين لخسائر نتيجة زيادة المعروض في بعض الفترات.

مطالب بإعفاءات ضريبية ودعم المربين

وطالب الزيني بتقديم إعفاءات ضريبية لمزارع الدواجن وتوفير الدعم اللازم للمربين، مؤكدًا أن استمرار الصناعة يتطلب مساندة المنتجين في مواجهة التحديات التي تواجههم.

وأشار إلى أن دعم المربين والحفاظ على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على استقرار صناعة الدواجن وضمان توافر المنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة.

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