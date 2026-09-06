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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. تحرير 4664 مخالفة تموينية وضبط 56 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

حملات
حملات
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 4664 محضرًا تموينيًا خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، ومدى الالتزام بالأسعار المقررة.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن مواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع أو حجبها عن التداول، ومنع طرح المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 2492 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وتبديدها، والتوقف عن الإنتاج دون عذر مسبق، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق والمحلات التجارية، أشار وكيل الوزارة إلى تحرير 2172 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت 40 محضرًا للمخابز السياحية، و17 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و298 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و76 محضرًا لعدم وجود ترخيص، و229 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، و45 محضر غش تجاري، و112 محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية، و180 محضرًا لسلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 883 مخالفة متنوعة.

وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة، تضمنت 158 شيكارة دقيق، ونحو 56 ألفًا و467 كيلوجرامًا من اللحوم والمصنعات والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و152 كيلوجرامًا من الألبان ومنتجاتها، و31 شيكارة سكر، إلى جانب كميات أخرى متنوعة من السلع الغذائية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 12 ألفًا و704 شيكارات من المبيدات والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى 315 كرتونة منظفات، و369 كرتونة أدوية وأدوات طبية، و850 لترًا من المواد البترولية، فضلًا عن سلع ومنتجات أخرى متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، أسفرت الحملات عن تحرير 188 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين، وغيرها من المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش.

كما شملت الحملات تحرير 104 محاضر في مجال المواد البترولية، لمخالفات تتعلق بتداول أو التصرف في المواد البترولية بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

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