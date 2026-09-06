بدء التسجيل في التأمين الصحي الشامل وفتح الملفات للمستفيدين بالمنيا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار استقبال المواطنين بمحافظة المنيا لإجراءات التسجيل وفتح الملفات الصحية الفردية والعائلية، باعتبارها الخطوة الأساسية لبدء رحلة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك ضمن الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك» التي أطلقتها الهيئة للتعريف بالمنظومة وخدماتها وآليات الانتفاع بها.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات التسجيل تبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب مركز أو وحدة طب أسرة تابعة لها، حيث يتم تسجيل البيانات وفتح الملف الصحي الفردي، مع تسجيل أفراد الأسرة وفتح الملف الصحي العائلي، وفق الإجراءات المتبعة داخل المنشأة الصحية.

وأكدت الهيئة أن المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل وفتح الملفات الصحية تتمثل في بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد الأطفال إن وُجد، مشيرة إلى أن التسجيل يتم حاليًا بمراكز ووحدات طب الأسرة التي تم استلامها وتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

الفحص الطبي الشامل

وأضافت الهيئة أن الفحص الطبي الشامل يتم بالتزامن مع إجراءات التسجيل وفتح الملف الصحي، ويشمل المواطن، مع استدعاء باقي أفراد الأسرة لإجراء الفحوصات اللازمة، بما يتيح الاطمئنان على الحالة الصحية، واكتشاف عوامل الخطورة والأمراض في مراحل مبكرة، وتحديد الاحتياجات الصحية لكل فرد، ووضع خطة المتابعة والرعاية المناسبة وفق حالته الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أن فتح الملف الصحي يمثل أكثر من مجرد تسجيل للبيانات، فهو نقطة البداية لبناء ملف صحي متكامل للمواطن، يتضمن تاريخه المرضي والفحوصات ونتائج المتابعة والخدمات الطبية التي يحصل عليها، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية وتكاملها، ويساعد الفرق الطبية على اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على معلومات صحية متكاملة.

وأكدت الهيئة أن 59 مركزًا ووحدة صحية تابعة لها بمحافظة المنيا تستقبل المواطنين حاليًا للتسجيل وفتح الملفات الصحية، بالتوازي مع استمرار أعمال استلام وتشغيل المنشآت الجديدة، تمهيدًا للوصول قريبًا إلى 114 مركزًا ووحدة، وصولًا إلى 290 مركزًا ووحدة عند اكتمال المنظومة، بما يتيح التوسع التدريجي في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتغطية مراكز المحافظة المختلفة.

وتضم مراكز طب الأسرة التي تم استلامها ونقل تبعيتها للهيئة كلًا من: بني خالد، الأشمونين، قرية هور، إتليدم، منسافيس، صفانية، بني حسن الشروق، شارونة، شم البحرية - أبو بشت، البرشا، والبياضية.

كما تضم وحدات طب الأسرة: بني سالم، بني عمران - نزلة سعيد، بني عبيد، ساقية موسى، منهرى، الكرم، المطاهرة الشرقية، الشيخ زياد، القايات، بان العلم، المسيد، الشيخ مسعود، بني عامر، عطف حيدر، كفر المغربي، جزيرة شيبة، أسرة منتوت، بني محمد شعراوي، أبو الصفا، أبو قرقاص البلد، سفاي، كفر لبس، منشأة دعبس، كوم الزوهير، الشيخ تمي، البسقلون، سلاقوس، مفوز طيبة - كفر عبدالخالق الشيخ سليم، منشأة عبدالله، طوخ، الحاج قنديل، الرحمانية، العمارية الشرقية، اشنين النصارى، بلهاسة، جزيرة شارونة، ملاطية، نزلة أولاد الشيخ، نزلة بلهاسة، دهمرو، الروضة، الريرمون، أبشادات، تونا الجبل، معصرة ملوي، سنجرج، دير البرشا، ونواي.

وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة المنيا إلى التوجه إلى أقرب مركز أو وحدة طب أسرة تابعة للهيئة، وبدء إجراءات التسجيل وفتح الملف الصحي وإجراء الفحص الطبي الشامل، مؤكدة أن التسجيل هو الخطوة الأولى للانتفاع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل والاستفادة من مستويات الرعاية الصحية المختلفة التي توفرها المنظومة.

وتواصل الهيئة من خلال الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك» تعريف المواطنين بمحافظة المنيا بكل ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بما يشمل مراحل الانتفاع بالخدمات، ومستويات الرعاية الصحية، وحقوق المنتفعين، وآليات حجز الخدمات الطبية، وأماكن تقديمها، والخدمات المتاحة، وغيرها من المعلومات التي تساعد المواطن على فهم المنظومة والاستفادة الكاملة من خدماتها.