العرض العالمي الأول لفيلم حوار مع البحر في مهرجان فينيسيا السينمائي.. غدا

يشهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي غدا العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "حوار مع البحر" (Conversation with the Sea).



الفيلم من بطولة الفنان كامل الباشا، وذلك ضمن قسم "Spotlight"، في مشاركة جديدة تسلط الضوء على حضور السينما الفلسطينية في أهم المحافل السينمائية العالمية.



تدور أحداثه حول كمال، وهو رجل فلسطيني ستيني، يتلقّى أمرا من محكمة إسرائيلية في القدس يلزمه بسداد دين كبير للضمان الاجتماعي باسم ابنه وائل، رغم اعتقاده أن ابنه توفي غرقًا في البحر قبل عشرين عامًا، لتقوده القضية إلى مواجهة ماضٍ ظن أنه انتهى.



غياب أي سجل رسمي يثبت وفاة الابن يضع الأب أمام مهمة شاقة، فيبدأ رحلة للبحث عن دليل يؤكد وفاته ويكشف حقيقة ما حدث له.



الفيلم من إخراج مؤيد عليان، الذي شارك في كتابة السيناريو مع رامي موسى عليان، بينما يقدم كامل الباشا شخصية الأب المحورية التي تدور حولها أحداث العمل.