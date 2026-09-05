طلع 40 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

انخفض سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات مساء اليوم السبت 5-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الجينه الذهب

سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 50.68 ألف جنيه.

جرام الذهب يتراجع

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط على مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6335 جنيهًأ.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و 7182 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6584 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6335 جنيها للشراء و 62885 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5430 جنيها للشراء و 5387 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.