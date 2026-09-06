إلغاء تكليف مدير مدرسة الخصوص المشتركة وإحالة المدير ومسؤولة الزي للشئون القانونية

قررت الجهات التعليمية المختصة بالقليوبية إلغاء تكليف مدير مدرسة الخصوص المشتركة، مع إحالة مدير المدرسة ومسؤولة الزي إلى الشئون القانونية، للتحقيق فيما نُسب إليهما من مخالفات داخل المدرسة.



ويأتي القرار في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية والتأكيد على الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات القانونية ستتولى فحص الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.