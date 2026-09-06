« الاعتراف مقدس».. الأنبا غبريال: إفشاء السر عقوبته الشلح

أكد نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، قدسية سر الاعتراف، مشددًا على عدم جواز إفشاء أي من الأمور التي تُقال خلال جلسة الاعتراف، تحت أي ظرف.

سرية الاعتراف

وجاء ذلك خلال المحاضرة الأسبوعية التي ألقاها نيافته في كنيسة السيدة العذراء المطرانية ببني سويف، ردًا على سؤال من أحد الحاضرين حول سرية الاعتراف، حيث شدد على ضرورة الحفاظ الكامل على أسرار المعترفين وصون قدسية السر.

وأوضح الأنبا غبريال أن إفشاء سر الاعتراف لا يقتصر فقط على نقل ما سمعه الكاهن بصورة مباشرة، وإنما يشمل أيضًا التلميح إلى اعترافات أبناء الكنيسة أو الحديث عنها على سبيل المزاح أو الهزار، مؤكدًا أن التعامل مع سر الاعتراف يجب أن يتسم بكل جدية وتوقير، دون أي استهانة بخصوصيته.

وشدد نيافته على أن الأب الكاهن يحمل مسؤولية كاملة في الحفاظ على أسرار أبناء الكنيسة، مؤكدًا أن إفشاء سر الاعتراف يُعد أمرًا بالغ الخطورة وله عقوبة كنسية واضحة، وهي «الشلح»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يحتمل التهاون أو الاستهانة.

ويأتي التأكيد على سرية الاعتراف في إطار الحفاظ على قدسية الأسرار الكنسية، وتوفير الثقة والأمان الروحي للمعترفين، بما يضمن أداء سر الاعتراف في جو من الخصوصية والاحترام الكامل.