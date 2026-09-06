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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غلبه النوم على الهوا…رئيس الكاف يحرج ميدو في مكالمة فيديو

ميدو ورئيس الكاف
ميدو ورئيس الكاف
القسم الرياضي

في واقعة طريفة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحمد أحمد، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف خلال مكالمة فيديو مع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قبل أن يفاجئه النوم في منتصف المكالمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله أحمد أحمد وهو يغلبه النعاس أثناء المكالمة، في مشهد أثار موجة من التعليقات الساخرة والتفاعل بين المتابعين.

ولفت الموقف الأنظار بسبب عفويته، خاصة أن أحمد أحمد بدا وكأنه لم يتمكن من مقاومة النوم أثناء حديثه مع ميدو، لتتحول المكالمة إلى لقطة طريفة سرعان ما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على العلاقة الودية التي تجمع ميدو بعدد من الشخصيات الرياضية، وسط تفاعل كبير من جماهير الكرة المصرية مع الموقف الطريف

ميدو رئيس الكاف أحمد أحمد فيديو كول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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