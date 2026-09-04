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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يستعرض لياقته البدنية من الجيم

ميدو
ميدو
ميرنا محمود

شارك الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، جمهوره صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر ميدو وهو يستعرض لياقته البدنيه من الجيم بتمارين رياضية شاقة، وحازت الصورة علي إعجاب وتفاعل متابعيه.


علي الجانب الاخر قررت محكمة جنح مستأنف، تأييد حبس  نجل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وذلك على الحكم الصادر فى حقه بالحبس 7 أشهر، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومقاومة السلطات وقيادة بدون رخصة وإتلاف، وذلك لجلسة 22 يونيو.


وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت في وقت سابق، عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملك والدته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة، وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها.


 

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