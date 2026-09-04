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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعيين آدم بايل مفوضا ساميا لبريطانيا لدى موزمبيق

تعيين آدم بايل مفوضا ساميا لبريطانيا لدى موزمبيق
تعيين آدم بايل مفوضا ساميا لبريطانيا لدى موزمبيق
أ ش أ

 أعلنت الحكومة البريطانية تعيين آدم بايل، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، مفوضا ساميا جديدا للمملكة المتحدة لدى جمهورية موزمبيق، خلفا لهيلين لويس، التي ستنتقل إلى منصب دبلوماسي آخر.

ومن المقرر أن يتولى بايل مهامه الجديدة في يناير 2027، بعد أن شغل منذ عام 2025 منصب نائب مدير وحدة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وسبق له أن شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية ومكتب مجلس الوزراء، كما تولى مهام القائم بأعمال حاكم جزر فوكلاند والمفوض بالإنابة لجزيرتي جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية خلال صيف عام 2024.

الحكومة البريطانية تعيين آدم بايل الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية مفوضا ساميا جديدا للمملكة المتحدة لدى جمهورية موزمبيق

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