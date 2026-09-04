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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه يشارك.. التشكيل المتوقع لـ الرياض بمواجهة أهلي جدة

تريزيجيه
تريزيجيه
ياسمين تيسير

يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة الرياض اليوم الجمعة، بملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. 

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتُنقل مباراة الأهلي والرياض عبر قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين

ومن المنتظر أن يقرر ماوريسيو دولاك، المدير الفني لفريق الرياض مشاركة محمود تريزيجيه نجم الفريق في التشكيل الاساسي للفريق:

حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: سلطان العيسى، محمد الخيبري، رودريجو أباسكال، سليمان هزازي.

خط الوسط: تيدي أوكو، فهد محمد الجيزاني، فيكتور لكحل، بيرنارد مينساه.

خط الهجوم: لياندرو أنتونيس، محمود تريزيجيه.

ومن المتوقع ان يخوض اهلي جدة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد سليمان بكر، ريان حامد، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي.

خط الوسط الدفاعي: فالنتين أتانجانا، زياد الجهني.

خط الوسط الهجومي: جالينو، إدوارد سبيرتسيان، فرانسيسكو ترينكاو.

خط الهجوم: إيفان توني.

تريزيجيه اهلي جدة الرياض

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