قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم نجوم دراما رمضان في الدورة الــ 14 من مهرجان همسة.. صور
موقع التعميد.. أحدث ظهور لـ هالة صدقي مع أبنائها من الأردن
جامعة الأزهر تستجيب لاستغاثة ابنها مهند وتضعه تحت الرعاية الطبية الكاملة
نزل 10 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
ميسي يثير جدلًا واسعًا بعد تلميح غير متوقع بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026
لكل مُبتلى في رزقه.. 3 رسائل من خطيب المسجد الحرام عن مفاتيحه وأسبابه بالتفصيل
مستأجرة 5 محلات تكشف تفاصيل حادث البلطجة على يد إسماعيل دولار بالمقطم
كارنيهات اللاعيبة | قرار حاسم في اتحاد الكرة بشأن مباراة حلوان الجديدة والمعادي واليخت
الحكام تحسم جدل ركلة جزاء بن شرقي وطرد الجزار في مباراة الأهلي وسموحة
أوقاف الغربية تعلن افتتاح مسجد قباء بكنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا
الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه
درع البلقان 2026 | دَفعة جديدة للشراكة بين مصر والبوسنة والهرسك في الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على أنفاق لحزب الله في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته سيطرت على نفقين رئيسيين في منطقة مرتفعات علي طاهر بجنوب لبنان، وقال إنهما كانا يُستخدمان، بحسب تقييمه، كمركز قيادة تابع لقوة «بدر» في حزب الله.

وأوضح الجيش أن النفقين يضمان غرفًا للعمليات والاتصالات، إضافة إلى مرافق طبية ولوجستية، معتبرًا أن السيطرة عليهما أثرت على قدرات الحزب في المنطقة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، بدأت العملية في المنطقة في 14 يونيو، بهدف فصل شبكة الأنفاق الموجودة في المرتفعات عن منطقة النبطية. وخلال العمليات، تعرضت دبابة إسرائيلية لهجوم بصاروخ مضاد للدروع ونيران طائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل قائد كتيبة وثلاثة جنود إسرائيليين آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 30 من عناصر حزب الله كانوا داخل الأنفاق عند بدء العملية، وإن قواته عثرت لاحقًا على جثث 15 منهم، بينما تمكن آخرون من مغادرة الموقع، وأصيب بعضهم خلال محاولات الفرار.

وأشار الجيش إلى أنه لم يعثر على عناصر من الحرس الثوري الإيراني أو مستشارين إيرانيين داخل الأنفاق، لكنه قال إن تقييمه يشير إلى أن حزب الله حاول دفع إيران إلى التدخل المباشر في المواجهة لمنع سقوط الموقع.

واستمرت العمليات داخل الأنفاق لعدة أسابيع، واستخدمت القوات الإسرائيلية وسائل هندسية وأنظمة آلية لفحص أجزاء منها، إلى جانب عمليات عسكرية لإخراج العناصر الموجودة بداخلها. كما انتشرت قوات من وحدات الكوماندوز والمدرعات في المناطق المحيطة.

وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، اعتمدت القوات على وسائل نيران من خارج الأنفاق، بدلًا من إدخال أعداد كبيرة من الجنود إلى داخلها، بهدف تقليل المخاطر على القوات.

وجاء الإعلان عن تفاصيل العملية بعد نقاشات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن توقيت نشر المعلومات. وقال الجيش إن الكشف عن السيطرة على الأنفاق يهدف، من بين أمور أخرى، إلى إظهار أن العملية في المنطقة انتهت، في ظل تقديرات إسرائيلية بشأن احتمال محاولة حزب الله توسيع المواجهة وجر إيران إليها.

الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان قوة «بدر» حزب الله منطقة النبطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

صورة ارشيفية

الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه

ترشيحاتنا

بورش جناح ذيل البطة

بجناح ذيل البطة.. أحدث تصميم لسيارة بورش 911 GT3

جنرال موتورز

جنرال موتورز تحول كاميرات السيارات إلى حارس أمني على السائق

مصانع فولكس فاجن

فولكس فاجن تواجه أزمة كبرى و4 مصانع ألمانية مهددة بالإغلاق

بالصور

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد