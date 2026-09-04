إعلامي :شيكو بانزا يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الميناء الجيبوتي

كشف الإعلامي مينا ماهر عن مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا اليوم.

و كتب مينا ماهر عبر فيسبوك:شيكو بانزا يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي



تنقل مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت

ويشارك الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 مواسم كاملة.