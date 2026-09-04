رفع 20 طن مخلفات ومتابعة أعمال التمهيد والصيانة بكوم أمبو شمال أسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة اللواء سمير البلاصى جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة والمظهر الحضارى ، مع متابعة أعمال البنية الأساسية والقطاعات الخدمية بمختلف القرى والمناطق التابعة.

استكمال تمهيد وتسوية الطرق بمنطقة الرغامة شرق



وفى هذا الإطار، تواصل الوحدة المحلية لقرية الكفور أعمال تمهيد وتسوية الطرق بمنطقة الرغامة شرق، بالتعاون مع جهاز التعمير، بما يسهم فى رفع كفاءة الطرق وتحسين حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة.

رفع 20 طناً من المخلفات والتراكمات بحي شرق



كما قامت منظومة النظافة العامة بكوم أمبو برفع كميات كبيرة من المخلفات والتراكمات من ناحية كوبرى أبو سلاسل بحى شرق، بلغت نحو 20 طناً، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على مستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضارى بمختلف مناطق المدينة.

صيانة الأعطال ومراجعة أعمدة الإنارة



وفى قطاع الكهرباء، تتواصل الأعمال الخاصة بصيانة الأعطال الكهربائية، إلى جانب مراجعة مدى صلاحية أعمدة الإنارة، والتعامل مع أى أعطال يتم رصدها، بما يسهم فى تحسين مستوى الإنارة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

متابعة المخابز بالتنسيق مع التموين



كما واصلت الوحدة المحلية لقرية الكفور أعمال متابعة المخابز بالتنسيق مع إدارة تموين الكفور، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية وانتظام العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها خلال الحملات الرقابية.

رفع مستوى النظافة بقرية حجازة



وفى قرية حجازة، تواصل الوحدة المحلية جهودها لرفع كفاءة النظافة العامة وتحسين البيئة، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات بناحية شرق القرية، ضمن خطة العمل المستمرة للحفاظ على المظهر الحضارى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

تعكس هذه الجهود استمرار العمل الميدانى بمركز ومدينة كوم أمبو للارتقاء بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الطرق ، وتكثيف أعمال النظافة ، وصيانة أعمدة الإنارة ، وتشديد الرقابة على المخابز بما يسهم فى تحسين البيئة والمظهر الحضارى والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.