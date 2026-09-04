لدعم جهود التنمية والإستثمار.. محافظ أسوان يتابع بدء الأعمال التنفيذية لمجمع التمور بقرية فارس بكوم أمبو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع لمشروع مجمع التمور بقرية فارس بمركز كوم أمبو بما يمثل إضافة جديدة للقطاع الزراعى والاستثمارى بالمحافظة وذلك فى خطوة جديدة لدعم جهود التنمية والإستثمار على أرض عاصمة الإقتصاد الإفريقى ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

متابعة ميدانية لبدء الأعمال التنفيذية للمشروع

وفى هذا الإطار، كلف اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، رجب شافعى نائب رئيس المدينة، بمرافقة كل من الدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شيماء شرف، لتفقد موقع مجمع التمور بقرية فارس، ومتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات التنفيذ.

بدء الأعمال الفعلية بعد الإنتهاء من الإجراءات والرسومات الهندسية

وجاءت الزيارة بالتزامن مع بدء الأعمال الفعلية للمشروع، وذلك بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات والرسومات الهندسية الخاصة بإنشاء المبنى الإدارى للمجمع تمهيداً لاستكمال مراحل التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد .

21 ألف م2 مساحة المجمع لدعم صناعة التمور وتعظيم القيمة المضافة

ويقام مشروع مجمع التمور بقرية فارس على مساحة تصل إلى 21 ألف م2 ، بما يعزز الإستفادة من الإنتاج الزراعى بالمحافظة، ويدعم التوسع فى الصناعات القائمة على التمور، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة أمام الإستثمار وفرص العمل والتنمية الاقتصادية بقرية فارس ومركز كوم أمبو.

تذليل المعوقات لضمان انتظام العمل بالمشروع

ووجه محافظ أسوان إلى إستمرار التواصل والتنسيق المباشر مع الجهة المنفذة للمشروع ، والعمل على تذليل كافة المعوقات والتحديات أمام تنفيذ الأعمال بما يسهم فى إنتظام معدلات التنفيذ ودفع العمل للوصول بالمشروع إلى مرحلة الاكتمال والتشغيل فى أقرب وقت ممكن .

يمثل بدء الأعمال التنفيذية لمجمع التمور بقرية فارس خطوة مهمة نحو تعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية التى تتمتع بها أسوان ، وتحويل الإنتاج الزراعى إلى فرص إستثمارية وصناعات ذات قيمة مضافة بما يدعم التنمية الإقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل لأهالى المحافظة .