أخبار أسوان| إزالة التعديات بالموجة الـ30.. والاستعداد لمسرح المواجهة والتجوال

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 3/9/2026 أحداث متنوعة.

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة تحقيق التنسيق الجيد والمتميز بين كافة الجهات المختصة لإنجاح فعاليات المشروع، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من شهر سبتمبر الجارى وحتى يونيو 2027 .

فى ضوء تنفيذ خطة مشروع مسرح المواجهة والتجوال ضمن جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتفعيل أنشطة وفعاليات المبادرات الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"حياة كريمة" .

مسرح المواجهة والتجوال لتعزيز الوعى والانتماء

وأكد محافظ أسوان على أهمية المشروع فى نشر الوعى الثقافي وتعزيز روح الانتماء وترسيخ مبدأ العدالة الثقافية ، ولاسيما فى ظل التعاون الوثيق والبناء بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والثقافة ومختلف محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن المحافظة ستعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات المشروع بما يتواكب مع رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات ، والتى يتم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس الجارى وحتى 18 سبتمبر الجارى ، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية .

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة وصون حق الدولة والشعب فيها .

إزالة 202 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة

وشهدت المرحلة الحالية إزالة نحو 202 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة، بإجمالى مساحة وصلت إلى نحو 62 ألف و 765 م2، فضلاً عن إزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 121 فدان ، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة .

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