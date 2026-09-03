محافظ أسوان يوجه بالتنسيق الجيد لإنجاح فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة تحقيق التنسيق الجيد والمتميز بين كافة الجهات المختصة لإنجاح فعاليات المشروع، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من شهر سبتمبر الجارى وحتى يونيو 2027 .

فى ضوء تنفيذ خطة مشروع مسرح المواجهة والتجوال ضمن جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتفعيل أنشطة وفعاليات المبادرات الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"حياة كريمة" .

مسرح المواجهة والتجوال لتعزيز الوعى والانتماء

وأكد محافظ أسوان على أهمية المشروع فى نشر الوعى الثقافي وتعزيز روح الانتماء وترسيخ مبدأ العدالة الثقافية ، ولاسيما فى ظل التعاون الوثيق والبناء بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والثقافة ومختلف محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن المحافظة ستعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات المشروع بما يتواكب مع رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

تنسيق متكامل لتحديد وتجهيز أماكن العروض



وفى هذا الشأن ، ترأس السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ الاجتماع التنسيقي لوضع الرؤية المتكاملة لتنفيذ مشروع مسرح المواجهة والتجوال من خلال تحديد وتجهيز أماكن إقامة العروض، وخاصة داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مع العمل على توفير أوجه الدعم اللوجستى والفنى اللازمة بما يضمن خروج الفعاليات بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لزهرة الجنوب .

عروض مسرحية وفنون تشكيلية ومعارض للكتاب داخل القرى

ومن المقرر تنفيذ المشروع من خلال البيت الفنى للمسرح وفرقة مسرح المواجهة والتجوال ، حيث تتضمن الفعاليات تقديم عروض مسرحية وفنون تشكيلية ومعارض للكتاب ، إلى جانب توزيع الكتب المجانية ، وتنظيم ورش تدريبية وعروض للحرف والمشغولات اليدوية ، وذلك داخل قرى "حياة كريمة" والمسارح الثقافية والجامعية والمدارس ومراكز الشباب المختلفة .



يأتى تنفيذ مشروع مسرح المواجهة والتجوال ليعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالأنشطة والفعاليات الثقافية إلى مختلف القرى والمناطق، بما يسهم فى نشر الوعى وبناء الشخصية المصرية وتعزيز قيم الانتماء، مع دعم جهود المبادرات الرئاسية فى الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحسين جودة حياة المواطنين .