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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان..استعدادات للموسم السياحى وتكريم للمتفوقين بالمسابقةالثقافية القبطية وحملات تموينية وتشغيل للعبارة النيلية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 2/9/2026 أحداث متنوعة. 

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مكتب وزارة السياحة والآثار بأسوان بقيادة ياسر جاد الرب، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور الميدانى والتفتيش على المنشآت السياحية والفنادق الثابتة والعائمة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الموسم السياحى الجديد 2026/2027 .

https://www.elbalad.news/7093264

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الطلاب الفائزين بالمسابقة القومية الثقافية القبطية على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2025/ 2026، والبالغ عددهم 5 طلاب وطالبات وموجه عام ، وذلك تقديراً لتفوقهم وتميزهم ، حيث قام بإهدائهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية بإسم المحافظة.

https://www.elbalad.news/709334

عقب جولته الميدانية المفاجئة أمس بمركزى نصر النوبة وأسوان ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين بتنظيم حملة مكبرة على المخابز البلدية لضبط حركة إنتاج وتداول الخبز البلدى المدعم ، والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان المقررة ، طبقاً للقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، خاصة بالمناطق التى شهدت شكاوى من بعض المواطنين .

https://www.elbalad.news/7093835

جهود متنوعة 


واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الموسعة، حيث إلتقى بممثلى أهالى قرى الحربياب والطويسة بمركز دراو ، وذلك فى إطار حرصه على التواصل والتعرف على المطالب والإحتياجات للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

https://www.elbalad.news/7093871

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة تقييم منظومة التأمين الصحي الشامل بعد عام من تشغيلها بالمحافظة، والاستماع إلى آراء ومقترحات مختلف أطراف المجتمع الأسواني حول مستوى الخدمات المقدمة.

https://www.elbalad.news/7093832

نفذت محافظة أسوان عددا من المطالب الخدمية التي طرحها أهالي قرية غرب أسوان، عقب لقاء المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مع ممثلي الأهالي، وجولته الميدانية المفاجئة بالقرية.

وبدأ اليوم تشغيل عبارة قرية غرب أسوان، التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة وجود أعطال فنية بها، حيث تم إيفاد فريق للصيانة الفنية من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة للترسانة البحرية بالإسكندرية، والتي قامت بإصلاح الأعطال الفنية وتركيب قطع غيار جديدة للعبارة، بما أسهم في رفع كفاءتها وتجهيزها للإبحار والتشغيل مرة أخرى.

https://www.elbalad.news/7093836

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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