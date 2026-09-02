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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدادا للموسم السياحى.. محافظ أسوان يكلف بتنفيذ حملة تفتيشية على الفنادق والمنشآت

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مكتب وزارة السياحة والآثار بأسوان بقيادة ياسر جاد الرب، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور الميدانى والتفتيش على المنشآت السياحية والفنادق الثابتة والعائمة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الموسم السياحى الجديد 2026/2027 .

وأكد المحافظ بأن أعمال اللجنة تأتى فى إطار الإستعداد المبكر للموسم السياحى ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ، مع التأكد من الإلتزام الكامل بالإشتراطات البيئية ، والسلامة المهنية ، وسلامة الغذاء وغيرها من الإجراءات الإدارية والتشغيلية ، وبما يعزز من جودة المنتج السياحى ويواكب مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية .

لجنة رقابة وتفتيش مشتركة  

تواصل اللجنة أعمالها على مدار 3 أيام ، وتضم  ممثلين من وزارة السياحة والآثار ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ومديرية الشئون الصحية ، وإدارة صحة البيئة ، وجهاز شئون البيئة ، وهيئة النقل النهرى ، وشرطة المسطحات المائية ، وإدارة شرطة العائمات ، وإدارة المراسى السياحية وذلك لضمان تكامل أعمال الفحص والرقابة والمتابعة على مختلف المنشآت المعنية  .

توجيهات المحافظ 

وقد شدد المهندس عمرو لاشين على سرعة تلافى كافة الملاحظات التى يتم رصدها خلال أعمال المرور ، ومتابعة تنفيذها ميدانياً بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للزائرين والسائحين ، ويعزز ثقتهم فى المقصد السياحي الأسوانى .

وأشار عمرو لاشين إلى أن جودة الخدمات وسلامة السائحين تمثلان ركيزة أساسية لجذب وتنشيط الحركة السياحية المحلية والدولية ، مؤكداً أن الهدف هو أن يستمتع الزائرين ببرامجهم السياحية فى أسوان وسط أجواء آمنة ومتميزة ، وبما يشجعهم على تكرار الزيارة مرات عديدة .

حماية نهر النيل.. أولوية أولى فى استعدادات الموسم السياحى

كما وجه محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد داخل الفنادق والمراكب السياحية العائمة ، والإلتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لها ، مع التأكد من كفاءة وسلامة جميع أنظمتها ، وخاصة منظومات الصرف والتعامل مع المخلفات والزيوت .

وكلف المحافظ بضرورة التخلص الآمن من مياه الصرف والمخلفات والزيوت وفقًا للاشتراطات والطرق المعتمدة ، ومنع أى تسرب أو إلقاء لها فى مياه نهر النيل ، حفاظاً على البيئة النيلية من أى مصادر للتلوث ، وبما يضمن إستدامة المقومات الطبيعية والسياحية لأسوان ، ويعكس صورة حضارية تليق بضيوفها من مختلف أنحاء العالم .

الإستعداد للموسم السياحى لا يقتصر على جاهزية المنشآت فقط ، وإنما يمتد إلى تقديم تجربة متكاملة تليق بإسم ومكانة أسوان السياحية من خلال إستمرار أعمال المتابعة والرقابة ورفع مستوى جودة الخدمات ، والتعامل الفورى مع أى ملاحظات  بما يضمن سلامة وراحة السائحين والزائرين ، ويترك لديهم إنطباعاً إيجابياً يدفعهم للعودة إلى أسوان وتكرار زيارتها والترويج لها كواحدة من أهم المقاصد السياحية فى مصر والعالم .

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