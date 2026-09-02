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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة المتحف المصرى الكبير بالجيزة في أبهى صورة لاستقبال الرئيس الصينى

منطقة المتحف المصري الكبير
منطقة المتحف المصري الكبير
أحمد زهران

تجمّلت الطرق والمحاور المحيطة والمؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، بعد تنفيذ أعمال موسعة لرفع الكفاءة والتجميل وتطوير المسطحات الخضراء، بما أسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة وإبرازها بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانتها السياحية والأثرية.

وجاءت الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وشملت، تحت إشراف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تطوير وتنسيق المسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال الكنس الآلي والنظافة، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب أعمال التجميل وتحسين المظهر العام.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بمتابعة الأعمال بصورة مستمرة بالمحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، والتأكد من استكمال أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والطرق، بما يعزز المظهر الحضاري للمنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود محافظة الجيزة للارتقاء بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والأهرامات، وتحسين مستوى النظافة والتجميل والمظهر العام للطرق والمحاور المؤدية إلى أبرز المقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة.

محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير منطقة الأهرامات

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