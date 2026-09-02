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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي الشامل بأسوان.. مقترح بإنشاء مستفشيات في الجانب الغربي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، والوفد المرافق له .

يأتى ذلك فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى جاء تطبيقها داخل محافظة أسوان تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تطبيق معايير الجودة والإعتماد بالمنشآت الصحية

وخلال اللقاء، تم إستعراض أبرز التحديات والمقترحات الهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، وتحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين بالخدمة ، فضلاً عن ممارسة الدور الرقابى لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية وفق أعلى معايير الجودة .

كما تناول عرض مقترحات بدراسة إنشاء مستفشيات فى الجانب الغربى بنطاق المحافظة لخدمة أهالى أسوان المقيمين بقرى غرب النيل ، فضلاً عن تفعيل خدمات الرعاية الأولية مثل تنظيم الأسرة ، وإعطاء الأولوية بشكل كامل لوحدات الغسيل الكلوى لما تمثله من أهمية للحالات المرضية لإنتظام تلقيهم للجلسات الخاصة بهم بشكل مستمر ، وتوفير النواقص من الأدوية حتى يتسنى للمواطنين الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل .

نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الصحية

من جانبه أكد المهندس عمرو لاشين أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغييراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وهو ما ظهر بوضوح فيما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة ، سواء على مستوى التجهيزات والإمكانات .

وأشاد محافظ أسوان بالدور المحورى والهادف الذى تقوم به الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق معايير وطنية معترف بيها دولياً داخل المنشآت الطبية بما يضمن الإرتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الجودة المنشودة ، بالتوازى مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض بإعتبار أن العنصر البشرى يمثل أحد الركائز الأساسية لإكتمال منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمة علاجية متكاملة للمواطنين .

دعم متواصل لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

من جانبه ، أعرب الدكتور أحمد طه عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل لجهود الهيئة وحرصه على إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً لجميع عناصر المنظومة لبذل أقصى الجهود بما يسهم فى تحقيق رسالتها الإنسانية والطبية ، وتقديم خدمات صحية متطورة للمواطن الأسوانى وفق أعلى معايير الجودة والإعتماد .

يعكس اللقاء حرص محافظة أسوان على دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق معايير الجودة والإعتماد ، ورفع كفاءة المنشآت والكوادر البشرية بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة تلبى إحتياجات المواطنين وتحقق أعلى مستويات الرضا عن الخدمة الصحية.

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