قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
«لما حد يشكرني بكون فوق السحاب».. الصيدلي مينا يكشف كواليس عمله في توصيل الطلبات
رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»
البابا تواضروس يحدد 5 مبادئ لـ "عدم الإدانة" في عظة الأربعاء بالإسكندرية
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: احرصوا على بداية السنة القبطية الجديدة بلا إدانة
ترامب: لا أعتقد أن فنزويلا جاهزة لإجراء انتخابات
الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج2027 بالرقم القومي.. رابط سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| محافظ جنوب سيناء: 22 وفاة و28 إصابة في حادث أتوبيس طريق دهب - نويبع.. قبل عودة المدارس.. شعبة الدواجن تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محافظ جنوب سيناء: 22 وفاة و28 إصابة في حادث أتوبيس طريق دهب - نويبع
علّق اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، على حادث انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع، خلال حواره أجراه مع قناة إكسترا نيوز، من مستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي زاره للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة للأطفال والأقسام الداخلية، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين.

الغرف السياحية: 200 ألف جنيه سعر الحج البري و390 ألفًا للطيران بخدمات فندقية مميزة
أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الأسعار المعلنة لبرامج الحج تمثل الحد الأقصى لتكلفة كل برنامج، موضحًا أن وزارة السياحة والآثار مسؤولة عن متابعة جميع البرامج المعلنة والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم الحج.

بسبب مخالفات الولادة الآمنة.. الصحة تكشف تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيين في مطروح
كشفت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات تجاه مستشفيين تخصصيين بمحافظة مطروح، بعد رصد مخالفات تتعلق بضوابط وإرشادات الولادة الآمنة وإجراء العمليات القيصرية؛ وذلك في إطار جهود الرقابة على المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.

قبل عودة المدارس.. شعبة الدواجن تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض
مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تتجه أنظار المواطنين إلى حركة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الدواجن والبيض، وسط توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة على البيض، بالتزامن مع ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
تتزايد تساؤلات أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد حول جاهزية المدارس، وموقف المناهج الدراسية، وموعد وصول الكتب، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بنظام البكالوريا المصرية وامتحانات مدارس اللغات. 

«شغلانة واحدة مش هتكفي».. دكتور مينا يكشف كواليس عمله بالصيدلية وخدمات التوصيل
قال الدكتور مينا، عامل الدليفري، إن الظروف الحالية تجعل الاعتماد على شغلانة واحدة أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن العمل الإضافي يساعده على الوفاء بالتزاماته.

رئيس غرفة القاهرة التجارية: التخفيضات في معارض أهلا مدارس تصل لـ 35%
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن معرض «أهلًا مدارس» يشهد مشاركة 168 شركة، على مساحة تصل إلى نحو 3500 متر مربع، مع التركيز على توفير المنتجات ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

جنى صاحبة فيديو مشادة والديها: الفيديو ما كانش مقصود نزوله.. صورته علشان أحمي والدتي
كشفت جنى صاحبة الفيديو المتداول الذي وثّق مشادة بين والدها ووالدتها داخل المنزل، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدة أن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن مقصودًا من جانبها.

ترامب: بعد أن أصبح مضيق هرمز تحت سيطرتنا من الممكن أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد أن أصبح مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية من الممكن أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

القيادة المركزية الأمريكية تنفي استهداف حفل زفاف في سيريك جنوب إيران
نفت القيادة المركزية الأمريكية استهداف حفل زفاف في مدينة سيريك جنوب إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

محافظ جنوب سيناء الغرف السياحية وزارة الصحة الدواجن العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصر والصين.. 70 عامًا من العلاقات تفتح الباب أمام شراكة اقتصادية جديدة.. خبير يكشف المكاسب

محافظ الغربية

أهلا مدارس في كل مكان بالغربية.. افتتاح معرض كفر الزيات بتخفيضات 35%.. والمحافظ: نواصل التوسع للوصول إلى المواطن في مختلف المراكز والمدن

أهداف جيوسياسية.. دلالات زيارة رئيس الصين لمصر في هذا الوقت الاستثنائي

أهداف جيوسياسية.. دلالات زيارة رئيس الصين لمصر في هذا الوقت الاستثنائي

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد