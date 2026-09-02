أخبار التوك شو| محافظ جنوب سيناء: 22 وفاة و28 إصابة في حادث أتوبيس طريق دهب - نويبع.. قبل عودة المدارس.. شعبة الدواجن تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محافظ جنوب سيناء: 22 وفاة و28 إصابة في حادث أتوبيس طريق دهب - نويبع

علّق اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، على حادث انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع، خلال حواره أجراه مع قناة إكسترا نيوز، من مستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي زاره للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة للأطفال والأقسام الداخلية، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين.

الغرف السياحية: 200 ألف جنيه سعر الحج البري و390 ألفًا للطيران بخدمات فندقية مميزة

أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الأسعار المعلنة لبرامج الحج تمثل الحد الأقصى لتكلفة كل برنامج، موضحًا أن وزارة السياحة والآثار مسؤولة عن متابعة جميع البرامج المعلنة والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم الحج.

بسبب مخالفات الولادة الآمنة.. الصحة تكشف تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيين في مطروح

كشفت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات تجاه مستشفيين تخصصيين بمحافظة مطروح، بعد رصد مخالفات تتعلق بضوابط وإرشادات الولادة الآمنة وإجراء العمليات القيصرية؛ وذلك في إطار جهود الرقابة على المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.

قبل عودة المدارس.. شعبة الدواجن تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تتجه أنظار المواطنين إلى حركة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الدواجن والبيض، وسط توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة على البيض، بالتزامن مع ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر

تتزايد تساؤلات أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد حول جاهزية المدارس، وموقف المناهج الدراسية، وموعد وصول الكتب، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بنظام البكالوريا المصرية وامتحانات مدارس اللغات.

«شغلانة واحدة مش هتكفي».. دكتور مينا يكشف كواليس عمله بالصيدلية وخدمات التوصيل

قال الدكتور مينا، عامل الدليفري، إن الظروف الحالية تجعل الاعتماد على شغلانة واحدة أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن العمل الإضافي يساعده على الوفاء بالتزاماته.

رئيس غرفة القاهرة التجارية: التخفيضات في معارض أهلا مدارس تصل لـ 35%

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن معرض «أهلًا مدارس» يشهد مشاركة 168 شركة، على مساحة تصل إلى نحو 3500 متر مربع، مع التركيز على توفير المنتجات ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

جنى صاحبة فيديو مشادة والديها: الفيديو ما كانش مقصود نزوله.. صورته علشان أحمي والدتي

كشفت جنى صاحبة الفيديو المتداول الذي وثّق مشادة بين والدها ووالدتها داخل المنزل، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدة أن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن مقصودًا من جانبها.

ترامب: بعد أن أصبح مضيق هرمز تحت سيطرتنا من الممكن أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد أن أصبح مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية من الممكن أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

القيادة المركزية الأمريكية تنفي استهداف حفل زفاف في سيريك جنوب إيران

نفت القيادة المركزية الأمريكية استهداف حفل زفاف في مدينة سيريك جنوب إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.