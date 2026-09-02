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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: تدشين برنامج لرفع كفاءة المعلمين على مناهج "البكالوريا المصرية"

تعليم الغربية
تعليم الغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن استمرار  فعاليات البرنامج التدريبي لرفع كفاءة الأداء التعليمي وتطوير مهارات المعلمين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت إشراف أحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وزينب مصطفى، منسق الفيديو كونفرانس بالغربية، ويستهدف البرنامج التدريبي موجهي العموم، والموجهين الأوائل، وموجهي المراحل المختلفة، بالإضافة إلى المعلمين المعنيين، حيث يتم بث الفعاليات بالتوازي إلى قاعات الفيديو كونفرانس الافتراضي عبر الإدارات التعليمية العشر التابعة للمديرية.

دعم تضامن الغربية 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاقاً من رؤية الوزارة وحرصها المستمر على تعزيز التنمية المهنية المستدامة للكوادر التعليمية، وسعياً نحو الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي وتطوير مهارات السادة المعلمين بمختلف التخصصات والمراحل الدراسية.

رفع كفاءة الخدمات 

جدير بالذكر، أن فعاليات البرنامج التدريبي ينعقد خلال الفترة من الثلاثاء الأول من سبتمبر الحالي، وتستمر حتى الخميس الموافق العاشر من نفس الشهر، حيث يركز بشكل أساسي على شرح وتناول مناهج "البكالوريا المصرية" بكافة المواد والتخصصات الدراسية.

خطوة جوهرية ضمن خطة الوزارة للاستثمار

كما أكد وكيل الوزارة أن هذا التدريب يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة الوزارة للاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى أن تمكين المعلمين والموجهين من أدوات المناهج الحديثة ينعكس بشكل مباشر على جودة المخرجات التعليمية داخل الفصول.

وأكد على توفير كافة الدعم اللوجستي والفني لضمان استفادة جميع المشاركِين بالإدارات التعليمية العشر.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية تعليم الغربية رفع كفاءة الخدمات تضامن الغربية

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