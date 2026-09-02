رئيس الوزراء يتابع جهود الشراكة مع جامعة إكستر البريطانية لإنشاء أول حرم دولي للجامعة في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية توسيع الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، في إطار توجه الدولة نحو إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب، وجذب المؤسسات الأكاديمية الدولية المرموقة لتقديم خدماتها التعليمية داخل مصر، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لبحث جهود الشراكة بين جامعتي عين شمس وعين شمس الأهلية وجامعة إكستر البريطانية لإنشاء أول حرم دولي لجامعة إكستر في مصر، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والقائم بعمل رئيس جامعة عين شمس الأهلية، والدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم العالي يأتي متوافقًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع التعليم والبحث العلمي والابتكار في قلب عملية التنمية المستدامة، وتستهدف تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

فيما أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، أنه تم التوقيع على وثيقة المبادئ والشروط الرئيسية للشراكة بين جامعة عين شمس وجامعة عين شمس الأهلية وجامعة إكستر البريطانية خلال شهر أغسطس من العام الجاري، تمهيدًا لاستكمال الاتفاقيات النهائية لإنشاء أول حرم دولي لجامعة إكستر في مصر تستضيفه جامعة عين شمس الأهلية، لتصبح جامعة إكستر أول جامعة بريطانية من مجموعة راسل (Russell Group) تتجه إلى إتاحة برامجها ودرجاتها العلمية في شمال إفريقيا من خلال حرمها الدولي في مصر.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين، إلى أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من تكامل الخبرات والإمكانات بين الجامعات الثلاث؛ حيث تجمع تلك الشراكة بين الخبرة الأكاديمية والبحثية العريقة لجامعة عين شمس، والبنية التحتية والبيئة التعليمية الحديثة لجامعة عين شمس الأهلية، والخبرة الأكاديمية المتطورة والمعايير الدولية لجامعة إكستر.

وحول البرامج الأكاديمية التي سيتم إتاحتها، نوه الدكتور محمد صالحين، إلى أنها تشمل عدة مجالات هامة، مثل: علوم الحاسب والبيانات، والهندسة، والأعمال والإدارة، والعلوم الصحية والحياتية، وهي مجالات ترتبط باقتصادات المستقبل والتحولات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات أسواق العمل الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات اللازمة لنجاح تلك الشراكة المهمة، والسعي لإبرام شراكات مماثلة مع الجامعات العالمية المتميزة، بما يتماشى مع توجهات الدولة للاهتمام بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.