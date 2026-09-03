ظلم تحكيمي واضح.. رئيس المنصورة يكشف سبب الانسحاب أمام فاركو

أكد محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة، أن قرار فريقه بالانسحاب من مواجهة فاركو في دوري المحترفين جاء نتيجة لما وصفه بظلم تحكيمي واضح، مشددًا على أن النادي لم يتخذ هذه الخطوة من قبل طوال تاريخه.

وأوضح البسيوني أن إدارة المنصورة حاولت اللجوء إلى القنوات والطرق القانونية، وقدمت العديد من الشكاوى بشأن الأخطاء التي تعرض لها الفريق، إلا أنها لم تتلق أي رد، وهو ما دفعها إلى اتخاذ موقف تصعيدي.

وقال رئيس المنصورة إن قرار الانسحاب لا يمكن أن يكون تصرفًا عاديًا، وإنما يأتي في حالة وجود أمر بالغ الخطورة، مؤكدًا أن ما حدث أمام فاركو كان بمثابة نقطة فاصلة بالنسبة للنادي.

وأشار البسيوني إلى اعتراضه على اللوائح الحالية، معتبرًا أنها لا تمنح الأندية الجماهيرية الاهتمام الكافي، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فيها وتغيير بعض بنودها.

وأضاف أن أندية مثل الترسانة وبلدية المحلة والمنصورة تعد من الأندية الجماهيرية المهمة في دوري المحترفين، لكنها لا تحصل على الاهتمام الذي تستحقه.

وتحدث رئيس النادي عن أبرز الحالات التحكيمية في مباراة فاركو، موضحًا أن المنصورة كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، كما أشار إلى وجود شكوك حول صحة هدف فاركو بداعي التسلل.

وأضاف أن فريقه سجل هدفًا لم يتم احتسابه، وفي الوقت الذي كان فيه لاعبو المنصورة يحتفلون، تمكن فاركو من تسجيل هدف التعادل.

وأكد البسيوني أنه في حال عدم احتساب الهدف، كان يجب على الحكم إيقاف اللعب والتعامل مع لاعبي البدلاء وأعضاء الدكة الذين دخلوا أرض الملعب للاحتفال.

وكشف رئيس المنصورة أن فريقه يستعد لخوض مباراته المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، مؤكدًا تعيين طارق مجدي لإدارة اللقاء، مشيدًا بمستواه التحكيمي.

وأشار إلى أنه سبق وطالب عصام عبد الفتاح بضرورة تعيين حكام مميزين لمباريات المنصورة، خاصة بعد تعرض الفريق لأخطاء تحكيمية في بداية مشواره.

واختتم البسيوني تصريحاته بالتأكيد على عدم ندمه على قرار الانسحاب أمام فاركو، موضحًا أنه صرف مكافأة إجادة للاعبين تقديرًا لمجهودهم، وأن الفريق يستعد بقوة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية.



