اتحاد اليد يمد فترة القيد حتى 31 أغسطس ويحدد موعد انطلاق دوري المحترفين

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، مد فترة القيد لجميع المستويات والدرجات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وذلك حتى يوم 31 أغسطس الجاري، في إطار منح الأندية فرصة إضافية لاستكمال قوائمها قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي قرار مد فترة القيد في الوقت الذي تستعد فيه الأندية للموسم الجديد، وتسعى خلاله إلى إنهاء إجراءات تسجيل اللاعبين واستكمال القوائم وفقًا للضوابط واللوائح التي وضعها اتحاد كرة اليد.

وفي سياق متصل، حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، يوم 25 سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق منافسات دوري المحترفين للرجال بالموسم المحلي الجديد 2026-2027.

وتستعد الأندية المشاركة في المسابقة لخوض منافسات الموسم الجديد، وسط رغبة في المنافسة بقوة على اللقب، في ظل الاستعدادات التي بدأت مبكرًا من جانب الفرق لتجهيز قوائمها والاستعداد لانطلاق المسابقة.

ويعمل اتحاد اليد ولجنة المسابقات خلال الفترة الحالية على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد، بما يضمن جاهزية المسابقات بمختلف مستوياتها ودرجاتها في المواعيد المحددة.

اتحاد اليد يفرض تصعيد 3 لاعبين من مواليد 2008

كما اتخذ اتحاد كرة اليد قرارًا جديدًا بشأن قوائم فرق الرجال المحترفين، حيث تقرر إلزام الأندية بتصعيد 3 لاعبين من مواليد 2008 إلى فرق الرجال المحترفين خلال مباريات الموسم الجديد.

ويهدف القرار إلى منح اللاعبين الشباب فرصة أكبر للمشاركة مع فرق الرجال، والعمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على الظهور في منافسات المستوى الأعلى خلال السنوات المقبلة.

وبالنسبة إلى فريق المرتبط مواليد 2008، تقرر تصعيد 3 لاعبين من مواليد 2010، وفقًا للضوابط التي حددها اتحاد كرة اليد للموسم الجديد.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الاتحاد لمنح العناصر الشابة مساحة أكبر في مسابقات الرجال، وربط المراحل السنية المختلفة بالفريق الأول، بما يساعد على اكتشاف المواهب وتطويرها بصورة تدريجية.

ويواصل اتحاد كرة اليد استعداداته للموسم الرياضي 2026-2027، بالتنسيق مع لجنة المسابقات والأندية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على كافة المسابقات.

ويمنح قرار مد فترة القيد الأندية فرصة إضافية لحسم ملفات اللاعبين وتسجيل القوائم قبل الموعد النهائي، بينما تستعد فرق دوري المحترفين لانطلاق المنافسات يوم 25 سبتمبر المقبل.

وتترقب الأندية تفاصيل الموسم الجديد، خاصة مع القرارات الخاصة بتصعيد اللاعبين الشباب، والتي من المنتظر أن تمنح عددًا من المواهب مواليد 2008 و2010 فرصة الظهور في منافسات الرجال خلال الموسم المقبل.