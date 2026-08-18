وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب اللياقة البدنية وستريت وورك في بطولة العالم

هنأ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب اتحاد اللياقة البدنية ورياضة الشارع "ستريت وورك أوت" بعد تربع مصر على عرش العالم للكالستنكس بحصد 6 ميداليات متنوعة خلال بطولة العالم التي استضافتها العاصمة اللاتفية ريجا في الفترة من 13 إلى 16 أغسطس الجاري بمشاركة 52 دولة وبإجمالي 200 لاعب.

وأجرى الوزير اتصالاً هاتفياً بعمر الجبلي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، أشاد خلاله بالإنجاز الكبير وبالأداء البطولي للاعبين، مؤكداً أن ما تحقق يمثل إضافة قوية لسجل الإنجازات الرياضية المصرية.

وقال جوهر نبيل إن هذا التتويج العالمي يؤكد أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية بفضل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن اتحاد اللياقة ورياضة الشارع رغم كونه اتحاداً نوعياً يهدف إلى نشر ثقافة الممارسة بين كافة أفراد الشعب المصري، إلا أنه نجح خلال فترة قصيرة في بناء جيل من الأبطال القادرين على اعتلاء منصات التتويج ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، وهو ما يعكس حجم العمل والجهد المبذول داخل الاتحاد لتوسيع قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب.

وشاركت البعثة المصرية في البطولة بتسعة لاعبين نجح ستة منهم في الصعود لمنصات التتويج بنسبة نجاح مرتفعة. وجاءت النتائج بتتويج أحمد زكي بالميدالية الذهبية في منافسات التحمل فئة Veterans، وأشرف عادل بالميدالية الذهبية في منافسات الباور الوزن المتوسط، فيما حصد أحمد عصام الميدالية الفضية في الفري ستايل فئة Veterans، ومحمد خالد الميدالية الفضية في التحمل الوزن المتوسط، ومصطفى العراقي الميدالية الفضية في التحمل الوزن الخفيف، ومصطفى ماهر الميدالية البرونزية في الباور الوزن الخفيف. وبذلك بلغ إجمالي ميداليات مصر ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية واحدة من أصل تسعة مشاركين حيث لم يحالف التوفيق الثلاثى محمود باهى ومحمد منصور وأمين مصطفى فى اعتلاء منصة التتويج.

وأكد إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري للياقة البدنية ورياضة الشارع أن هذا الإنجاز هو الأكبر في تاريخ اللعبة بمصر، وقال إن حصول ستة لاعبين من أصل تسعة على ميداليات في بطولة عالم بهذا الحجم يؤكد أن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة ونشرها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مستويات فنية عالية رغم قوة المنافسة، وأن الهدف خلال الفترة المقبلة هو مضاعفة عدد الأبطال وتوسيع قاعدة الممارسين في كل المحافظات حتى تصبح مصر قوة دائمة في رياضة الكالستنكس. وأضاف قرطام أن الدعم الذي توفره وزارة الشباب والرياضة كان له دور كبير في تجهيز البعثة وتوفير معسكرات الإعداد التي ساهمت في هذا الظهور المشرف.

ومن جانبه أشاد Rolands Kikors رئيس الاتحاد العالمي للكالستنكس وستريت وورك أوت بالأداء المتميز للبعثة المصرية، مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون المصريون في ريجا كان مفاجأة للجميع، وأن حصولهم على ست ميداليات يعكس تطوراً كبيراً في اللعبة داخل مصر خلال السنوات الأخيرة. واختتمت البطولة بانجاز مصر عالمى والتربع على عرش العالم ، لتؤكد أن أبطال الشارع المصري قادرون على منافسة الكبار واعتلاء عرش العالم في لعبة تعتمد على القوة والتحمل والإبداع الحركي.