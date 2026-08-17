وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة العربية للجودو بالعلمين

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، افتتاح فعاليات البطولة العربية للجودو 2026، المقامة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، للعام الرابع على التوالي، بمشاركة أكثر من 566 لاعبًا ولاعبة من 12 دولة عربية، إلى جانب أسرهم والوفود المشاركة، بالتزامن مع إقامة النسخة الأولى من بطولة المحترفين للجودو، بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم.

وشهدت البطولة مشاركة 68 لاعبًا ولاعبة من عناصر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إتاحة فرص الاحتكاك والمنافسة أمام المواهب الرياضية الواعدة، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات العربية والقارية والدولية.

جاء ذلك بحضور نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والنائب أحمد دياب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة، محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، أيمن القوصي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار، والمهندس محمد خلف الله رئيس مدينة العلمين الجديدة، وعدد من رؤساء الاتحادات والوفود المشاركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة العربية للجودو للعام الرابع على التوالي، بالتزامن مع إقامة النسخة الأولى من بطولة المحترفين، تعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانات وبنية تحتية وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية على المستويات العربية والقارية والدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة أكثر من 566 لاعبًا ولاعبة من 12 دولة عربية، إلى جانب الوفود والأسر المصاحبة، تعكس حجم الثقة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

وأضاف جوهر نبيل، أن استضافة البطولة بمدينة العلمين الجديدة للعام الرابع على التوالي تؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تتمتع بها المدينة كإحدى أهم الوجهات الرياضية والسياحية في المنطقة، موضحًا أن إقامة الفعاليات الرياضية الكبرى بالمدن السياحية تمثل نموذجًا لتكامل الرياضة والسياحة، وتسهم في جذب الوفود والمشاركين وأسرهم، وتنشيط الحركة الاقتصادية والترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، بما يعكس ما تشهده الدولة من تنمية شاملة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية مشاركة 68 لاعبًا ولاعبة من عناصر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في منافسات البطولة، باعتبارها فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات ورفع المستوى الفني والبدني من خلال الاحتكاك بمستويات مختلفة من المنافسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وتأهيلها، وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في البطولات، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على الوصول إلى منصات التتويج وتمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

وتقام منافسات البطولة ضمن فعاليات RED TO MED MIDAR JUDO CLASH، وتنظمها الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للجودو والآيكيدو والسومو، وتشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات والوفود والجماهير.