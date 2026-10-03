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حالة الطقس اليوم السبت.. فرص لسقوط أمطار في هذه المناطق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس اليوم السبت.. فرص لسقوط أمطار في هذه المناطق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد اليوم السبت أجواءً حارة على عدد من المناطق، بالتزامن مع ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وخلال ساعات الليل، تسود أجواء معتدلة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

شبورة مائية على الطرق

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر

فرص لسقوط الأمطار

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية ووسط الصعيد، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق، مع نسبة حدوث تصل إلى 20% وعلى فترات متقطعة.

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة، بشكل ضعيف، إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال البحر الأحمر، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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