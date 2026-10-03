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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هجوم مفاجئ لكلب ضال يصيب 3 أطفال في جرجا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد نجع هارون التابع لمجلس قروي بيت علام بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، بعدما تعرض 3 أطفال لهجوم من كلب ضال؛ ما أسفر عن إصابتهم بجروح وخدوش متفرقة، من بينها حالة تعرضت لعقر في الفخذ.

وسارع الأهالي، إلى نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى جرجا العام، عقب تعرضهم للهجوم، حيث تم استقبالهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة وفقًا لحالة كل مصاب.

ماذا حدث؟

وبحسب الفحص الطبي، تبين إصابة الطفل مازن إ. ص. ع، 12 عامًا، بخدوش في كف اليد اليسرى، إلى جانب عقر في منطقة الفخذ الأيسر، فيما تم التعامل مع إصاباته داخل المستشفى.

كما أصيب الطفل عبدالرحمن م. ح.، 9 سنوات، بخدوش في الفخذ الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وشملت الإصابات أيضًا الطفل معتز ن. ح، 13 عامًا، والذي تعرض لخدوش سطحية بمنطقة الفخذ الأيسر، وتم استقباله بالمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة له.

وتم التعامل مع الإصابات داخل المستشفى، فيما تتابع الجهات المعنية الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة مع خطورة انتشار الكلاب الضالة بالمناطق السكنية وما تمثله من تهديد للأطفال والمواطنين.

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