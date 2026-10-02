فبرك الصور وابتز والدها.. التحقيقات ترد حق حسناء قتيلة الشوش بدعوى الشرف في سوهاج

أسدلت التحقيقات الستار عن جانب جديد ومهم في قضية «الشوش» بمحافظة سوهاج، تلك الواقعة التي شغلت الرأي العام بعد مقتل الزوجة حسناء وشابين آخرين، وسط رواية جرى تداولها منذ بداية الواقعة تفيد بأن الجريمة ارتُكبت بدافع «الشرف» على خلفية اتهامات للزوجة بوجود علاقة غير شرعية.

إلا أن ما كشفت عنه التحقيقات، وفقًا لما ورد في أقوال المتهم وما انتهت إليه التحريات، رسم صورة مختلفة عن الرواية التي انتشرت في بداية القضية، بعدما أقر المتهم أمام جهات التحقيق بأن الصور ومقاطع الفيديو التي استند إليها في اتهام زوجته كانت مفبركة، وأنها لم تكن دليلًا على وجود علاقة غير شرعية، وهو ما ينفي الأساس الذي بُنيت عليه مزاعم «جريمة الشرف» المتداولة.

البداية.. شكوك انتهت بجريمة

وبحسب التحقيقات، بدأت الواقعة من حالة من الشك والاتهامات، قبل أن تتطور الأمور بصورة مأساوية، إذ أقدم المتهم على قتل الشاب الأول محمد السيد والتنكيل بجثمانه، ثم توجه إلى ورشة المجني عليه رجب ضاحي، حيث وقعت جريمة أخرى بمشاركة شقيقه، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات وكاميرات المراقبة.

ولم تتوقف الأحداث عند ذلك، إذ عاد المتهم إلى زوجته حسناء، التي احتضنته واستقبلته، إلا أنه أقدم على طعنها وقتلها، لتنتهي حياتها وسط مأساة كانت بدايتها اتهامات لم تثبت صحتها وفق ما ورد بالتحقيقات.

«500 ألف جنيه».. محاولة مساومة قبل الجريمة

وكشفت التحقيقات كذلك عن واقعة سابقة للجريمة، تمثلت في محاولة مساومة والد الزوجة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو، مقابل مبلغ مالي قُدر بنحو 500 ألف جنيه، مع طرح إنهاء العلاقة الزوجية بصورة ودية والتنازل عن قائمة المنقولات، في ظل الخوف من افتضاح الأمر أمام الناس.

التحقيقات: لا دليل على الخيانة

ومن أبرز ما جاء في التحقيقات أن التحريات وتقرير الطب الشرعي لم يثبتا وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة وأي شخص آخر، كما أشارت التحقيقات إلى أن الزوج، عقب عودته من ليبيا، عاشر زوجته معاشرة الأزواج قبل ارتكاب الجريمة بأيام، وهي نقطة تناولتها التحقيقات عند بحث الاتهامات والدفوع المرتبطة بواقعة الزنا.

أما شقيق المتهم، فلا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت كاميرات المراقبة، وفق ما ورد بالأوراق، عن مشاركته في الاعتداء على صاحب الورشة رجب ضاحي، باستخدام شومة على رأسه.

وهكذا، تبدلت صورة القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ«قضية الشرف»، لتكشف التحقيقات أن الاتهامات التي طالت حسناء لم تكن قائمة على دليل حقيقي، وأن الشكوك والصور المفبركة تحولت إلى مأساة أودت بحياة ثلاثة أشخاص.