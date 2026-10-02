اختفى في طريق الدرس.. مكالمة فدية وشاهد جديد يفجران لغز اختفاء "أحمد" في سوهاج

سادت حالة من القلق بين أهالي قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، تواصل أسرة الطفل أحمد علي سليمان النجار، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، البحث عنه بعد اختفائه في ظروف لم تتضح ملابساتها حتى الآن، وسط تحركات أمنية لكشف حقيقة ما حدث وتحديد مكان الطفل.

البداية من درس اللغة العربية

روى والد الطفل تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت اختفاء نجله، موضحًا أن أحمد خرج من المنزل في يوم الواقعة متوجهًا إلى دروسه المعتادة، حيث حضر درس العلوم في منتصف اليوم، ثم عاد إلى المنزل لتناول الغداء.

وبعد ذلك، خرج أحمد مرة أخرى في المساء متوجهًا إلى درس اللغة العربية، إلا أنه لم يعد إلى المنزل بعد انتهاء الدرس، وهو ما دفع أسرته إلى الشعور بالقلق والبدء في البحث عنه.

ومع تأخر الطفل، لجأت الأسرة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، بحثًا عن أي خيط يمكن أن يساعد في تحديد آخر مكان شوهد فيه أحمد.

وبحسب رواية والده، أظهرت الكاميرات الطفل أثناء توجهه إلى درس اللغة العربية، إلا أن المفاجأة كانت عدم ظهوره في أي من كاميرات المراقبة خلال طريق عودته.

وقال الأب إن الأسرة قامت بتفريغ التسجيلات المتاحة، وتوصلت إلى ظهور نجله وهو في طريقه إلى الدرس، دون أن يظهر في تسجيلات لاحقة أثناء العودة.

مكالمة هاتفية وفدية 50 ألف جنيه

وفي تطور آخر زاد من غموض الواقعة، كشف والد أحمد عن تلقيه مكالمة هاتفية من شخص طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إعادة نجله، وأوضح الأب أنه بادر بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالاتصال، لتبدأ الجهات المختصة في فحص الرقم المستخدم في المكالمة، قبل أن يتم إبلاغ الأسرة بأن الرقم مرتبط بواقعة نصب.

زميله يكشف خيطًا جديدًا

وبينما تواصل الأسرة البحث عن أحمد، ظهر خيط جديد في الواقعة، بعدما أخبر أحد زملائه، ويدعى كريم، والده بأنه شاهد أحمد في صباح اليوم التالي لاختفائه بالقرب من مدخل حجازي بقرية شطورة، وبحسب رواية الزميل، فقد تحدث مع أحمد، الذي أخبره بأنه متوجه لشراء بعض الطلبات لأشقائه، ثم سيذهب إلى المدرسة.

وعقب وصول هذه المعلومة إلى الأسرة، توجه والد أحمد إلى المدرسة بحثًا عن نجله، إلا أنه لم يجده هناك، ليزداد الغموض حول مكان الطفل وتحركاته بعد اختفائه.

الأسرة تنفي وجود خلافات

وأكد والد أحمد عدم وجود أي خلافات أو مشكلات أسرية سابقة مع نجله، مشيرًا إلى أن الأمور داخل الأسرة كانت تسير بصورة طبيعية قبل اختفائه.