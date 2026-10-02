قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية يوم الجمعة مكتوبة وقصيرة.. مهمة لكل مسلم ومسلمة
العلاقة 100 فل و14.. شوبير يحسم الجدل حول أزمة محمد صلاح والتوأم
تغير مفاجئ في الطقس.. سحب رعدية ممطرة تضرب بعض المحافظات خلال ساعات
تهديد خطير للأمن والصحة.. باكستان تدين الهجوم على منشأة كهرباء في المدينة المنورة
أسعار الألبان ومنتجاتها في مصر.. ارتفاع الزبدة وثبات اللبن المعبأ والجبن الرومي
200 طائرة مصرية.. ضربة جوية أربكت العدو في سيناء خلال أكتوبر 73
هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء؟.. علي جمعة يجيب
القبض على موظف بوزارة الطاقة الأمريكية بتهمة تقديم الدعم للحوثيين
دعاء يوم الجمعة للمريض .. ردده بيقين وخشوع حتى غروب الشمس
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة
نفحات قبل صلاة الجمعة.. اغتنمها وانتهز الفرصة حتى يستجاب الدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختفى في طريق الدرس.. مكالمة فدية وشاهد جديد يفجران لغز اختفاء "أحمد" في سوهاج

الطفل المتغيب
الطفل المتغيب
سوهاج _ أنغام الجنايني

سادت حالة من القلق بين أهالي قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، تواصل أسرة الطفل أحمد علي سليمان النجار، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، البحث عنه بعد اختفائه في ظروف لم تتضح ملابساتها حتى الآن، وسط تحركات أمنية لكشف حقيقة ما حدث وتحديد مكان الطفل.

البداية من درس اللغة العربية

روى والد الطفل تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت اختفاء نجله، موضحًا أن أحمد خرج من المنزل في يوم الواقعة متوجهًا إلى دروسه المعتادة، حيث حضر درس العلوم في منتصف اليوم، ثم عاد إلى المنزل لتناول الغداء.

وبعد ذلك، خرج أحمد مرة أخرى في المساء متوجهًا إلى درس اللغة العربية، إلا أنه لم يعد إلى المنزل بعد انتهاء الدرس، وهو ما دفع أسرته إلى الشعور بالقلق والبدء في البحث عنه.

ومع تأخر الطفل، لجأت الأسرة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، بحثًا عن أي خيط يمكن أن يساعد في تحديد آخر مكان شوهد فيه أحمد.

وبحسب رواية والده، أظهرت الكاميرات الطفل أثناء توجهه إلى درس اللغة العربية، إلا أن المفاجأة كانت عدم ظهوره في أي من كاميرات المراقبة خلال طريق عودته.

وقال الأب إن الأسرة قامت بتفريغ التسجيلات المتاحة، وتوصلت إلى ظهور نجله وهو في طريقه إلى الدرس، دون أن يظهر في تسجيلات لاحقة أثناء العودة.

مكالمة هاتفية وفدية 50 ألف جنيه

وفي تطور آخر زاد من غموض الواقعة، كشف والد أحمد عن تلقيه مكالمة هاتفية من شخص طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إعادة نجله، وأوضح الأب أنه بادر بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالاتصال، لتبدأ الجهات المختصة في فحص الرقم المستخدم في المكالمة، قبل أن يتم إبلاغ الأسرة بأن الرقم مرتبط بواقعة نصب.

زميله يكشف خيطًا جديدًا

وبينما تواصل الأسرة البحث عن أحمد، ظهر خيط جديد في الواقعة، بعدما أخبر أحد زملائه، ويدعى كريم، والده بأنه شاهد أحمد في صباح اليوم التالي لاختفائه بالقرب من مدخل حجازي بقرية شطورة، وبحسب رواية الزميل، فقد تحدث مع أحمد، الذي أخبره بأنه متوجه لشراء بعض الطلبات لأشقائه، ثم سيذهب إلى المدرسة.

وعقب وصول هذه المعلومة إلى الأسرة، توجه والد أحمد إلى المدرسة بحثًا عن نجله، إلا أنه لم يجده هناك، ليزداد الغموض حول مكان الطفل وتحركاته بعد اختفائه.

الأسرة تنفي وجود خلافات

وأكد والد أحمد عدم وجود أي خلافات أو مشكلات أسرية سابقة مع نجله، مشيرًا إلى أن الأمور داخل الأسرة كانت تسير بصورة طبيعية قبل اختفائه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فدية تغيب طفل طالب طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطفال البحيرة

«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

بداية التوقيت الشتوي رسمياً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. آخر أيام الصيف وبداية التوقيت الشتوي رسمياً

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أسعار البنزين والسولار الآن 1 أكتوبر 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار الآن وأسطوانات البوتاجاز والغاز المنزلي في مصر (قائمة كاملة)

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن محمد صلاح بعد غيابه عن معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

سامح شكري

سامح شكري يستعرض مراحل التوتر والتوافق في العلاقات المصرية الأمريكية: الخلاف لا يعني القطيعة

سامح شكري

سامح شكري: مصر تسعى دائما إلى تجنب الصراع وتداعياته على الأرواح والاقتصاد

عزت أبو عوف

نجلاء فهمي تستعيد ذكرياتها مع عزت أبو عوف: كنت محظوظة بالعمل معه

بالصور

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد