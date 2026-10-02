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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم..وزير الأوقاف والقصبي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

يشارك  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية اليوم ، احتفالات المحافظة بعيدها القومي بمدينة طنطا.

احتفالات عيد القومي 

وقال أحمد  قنديل المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، إن وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ومحافظ الغربية سيؤدون صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

شخصيات عامة 

وأضاف أن الاحتفالية تشهد مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء محافظة الغربية.

وتأتي احتفالات المحافظة بعيدها القومي تخليدًا لذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الغربية وتصديهم للحملة الفرنسية، بما يجسد ما تتمتع به المحافظة من تاريخ وطني عريق ودور بارز في مسيرة النضال الوطني.

مكانة دينية وروحيه

وأكد المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية أن مشاركة شيخ مشايخ الطرق الصوفية في الاحتفال تعكس أهمية المناسبة، وما تمثله مدينة طنطا من مكانة دينية وروحية، باعتبارها تحتضن مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، أحد أبرز المعالم الدينية والصوفية في مصر.

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